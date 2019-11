O Professor Ryuen Hiramatsu -B.Ed. M.A.Ph.D. da Universidade de Toa (University of East Asia), de Shimonoseki, província de Yamaguchi (Japão), visitou a Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná na tarde do ultimo dia 26 de novembro, onde foi recebido pelo Presidente Arata Hara.

A pauta do encontro versou sobre a proposta do Acordo de Cooperação entre a Câmara e a Universidade Toa de Yamaguchi. Aproveitando o encontro, elaboraram uma “Minuta do Acordo de Cooperação” objetivando consolidar acordos sobre promoção abrangente de pesquisa e desenvolvimento de recursos humanos para contribuir no desenvolvimento mútuo, baseado em alianças que promovem, a ciência e a tecnologia, cooperação entre si em áreas como pesquisa e desenvolvimento, criação de novos negócios, intercâmbio de recursos humanos, educação e treinamento, cultura e artes, contribuições regionais e sociais. Assim, podendo contribuir para o desenvolvimento da indústria e do comércio.

O acordo vigente desde o dia 27 de novembro de 2019, é válido por três anos, e renovado automaticamente ao final de cada 03 anos, podendo ser extinto por iniciativa de qualquer das partes mediante rescisão.

Com informações da CCIBJ-Paraná