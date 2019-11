As negociações comerciais entre Estados Unidos e China estão progredindo bem, e os EUA pretendem assinar um acordo inicial neste mês, disseram as principais autoridades do governo Trump na sexta-feira, oferecendo garantias aos mercados globais após quase 16 meses de disputa tarifária entre as duas maiores economias do mundo.

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua disse que os dOs negociadores norte-americanos e chineses fizeram “enormes progressos” para finalizar um acordo da “fase um”, embora o acerto ainda não estivesse 100% completo, disse o assessor econômico da Casa Branca Larry Kudlow a repórteres nesta sexta-feira.ois lados chegaram a “um consenso sobre princípios” durante uma séria e construtiva conversa por telefone nesta sexta-feira entre seus principais negociadores comerciais.