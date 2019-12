Um novo acordo comercial entre o Japão e os Estados Unidos deve entrar em vigor no dia 1º de janeiro, depois do governo japonês ter anunciado que completou todos os procedimentos necessários.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já haviam concordado sobre os termos do acordo em setembro e, no dia 4 de dezembro, legisladores japoneses votaram aprovando o documento. Segundo Trump, o acordo não necessita de aprovação do Congresso por estar num processo acelerado.

Tóquio concordou em reduzir as tarifas sobre produtos agropecuários dos Estados Unidos, mas não mais do que o que havia sido concordado na Parceria Transpacífica, que foi abandonada por Washington.

Abe e Trump concordaram que Washington não vai aumentar a tarifa sobre veículos japoneses.

O Japão quer que os Estados Unidos removam todas as tarifas sobre automóveis e autopeças, uma questão que os dois países concordaram em continuar negociando.

Washington e Tóquio pretendem dar início à próxima rodada de negociações dentro de um período de quatro meses depois que o pacto entrar em vigor.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Toshimitsu Motegi, salientou a importância do acordo, que se segue às conclusões da Parceria Transpacífica e do Acordo de Parceria Econômica Japão – União Europeia.

Motegi disse que os três acordos combinados poderiam resultar numa nova zona econômica livre centrada no Japão e cobrindo cerca de 60% da economia mundial.

Motegi acrescentou que o Japão vai continuar exercendo um papel de liderança para manter e fortalecer o sistema global de livre comércio.