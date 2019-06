O Cravinhos Basketball e o NBPG/CCR Rodonorte/UniSecal/LDPG são os finalistas do Campeonato Brasileiro de Clubes Adulto Masculino 2019. As duas equipes venceram seus jogos na primeira rodada do Final Four, na sexta-feira (07 de junho), no ginásio de Esportes Borell du Vernay, em Ponta Grossa (PR).

Para garantir a vaga na decisão, no primeiro duelo do dia, a equipe dirigida pelo técnico Alexandre Escame passou pelo Brusque/FME/Aradefe/Trimania, por 68 a 59 (31 a 27 no primeiro tempo).

Já o NBPG/CCR Rodonorte/UniSecal/LDPG superou a Unifae/São João da Boa Vista por 73 a 55 (41 a 31 no primeiro tempo). Os destaques do time paranaense foram o armador Wilson Junior (17 pontos e 06 rebotes), Nilson Santana (16 pontos e 13 rebotes – double-double) e Atílio Mello (16 pontos e 11 rebotes).

“O grupo todo está de parabéns, o Atílio foi uma referência nos rebotes, pois foi dominante no garrafão, além disso temos que agradecer o Borell lotado. Agora é focar no jogo contra o Cravinhos Basketball”, comentou o técnico Milos Alexander, do NBPG/CCR Rodonorte/ UniSecal/LDPG.

A grande final acontece hoje (08 de junho), às 18h30 (de Brasília), no ginásio de Esportes Borell du Vernay, em Ponta Grossa (PR), reunindo Cravinhos Basketball e NBPG/CCR Rodonorte/ UniSecal/LDPG.

Noticia boa:

Lilian Marlies Steurer Moreira, dirigente e líder do time paranaense, acabou de publicar na sua rede social que os jogos da disputa das finais estão sendo transmitidos pelo canal da CBB.

ASSISTA: www.cbb.tvnsports.com.br

Com informações do site da CBB e fb novobasquetepontagrossa