O Governo do Estado promove nesta segunda-feira (8) ações de orientação e conscientização para marcar o Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial de Combate ao Câncer. As datas são comemoradas dias 7 e 8 de abril. Os serviços acontecem no calçadão na Boca Maldita, na avenida Luiz Xavier, no Centro de Curitiba, das 13h às 17h.

Serão ofertados aferição de pressão arterial, exame de glicemia, coleta de sangue e o cadastro de possíveis doadores de medula óssea. Haverá distribuição das cartilhas de direitos dos pacientes com câncer; orientações sobre tratamento de dores específicas causadas pelo tratamento de quimioterapia; orientações gerais sobre saúde e práticas integrativas, com a presença de médicos, cirurgiã-dentista e enfermeiros.

O público terá acesso a sessões de auriculoterapia – terapia natural que consiste na estimulação de pontos nas orelhas, sendo por isso muito semelhante à acupuntura – e massagens relaxantes, além de oficinas de beleza, com exposições de bijuterias e atividades culturais e de lazer.

“Mais uma ação de rua, também de cidadania que possibilitará a população receber atendimentos e orientações para melhorar a saúde, a qualidade de vida e para combater o câncer”, destacou o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Para o secretário da Saúde, Beto Preto, toda ação de mobilização e que trata de saúde é fundamental. “É muito importante levar informação e serviços para a população. Essas ações conjuntas em prol da sociedade são bandeiras do Governo do Estado”, disse ele.

PARCERIA – A ação será promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), do Comando da 5ª Região Militar do Exército Brasileiro e parceiros voluntariados das seguintes instituições: Pequeno Cotolengo Paranaense; Hospital Erasto Gaertner; Hospital Erastinho; Hospital de Clínicas; Instituto Humanista e Solidariedade (Humsol); Instituto Atitude na Cabeça; Rede Feminina de Combate ao Câncer; Associação das amigas da Mama; Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale); Associação Paranaense da Criança com Neoplastia; Faculdade Abrate; Hemepar; Nota Paraná; Projeto Remama, Projeto Saúde Bucal em Foco e as ONGs União Traz a Cura; Sementes da Vida e Mãos Sem Fronteiras e participação do saxofonista, Salvador Tenedine.

CONSCIENTIZAÇÃO – As datas comemoradas nos dias 7 e 8 de abril reforçam a conscientização e a importância dos cuidados com a saúde e com o incentivo, prevenção, detecção e tratamento aos tipos mais comuns de câncer – pele, cérebro, cólon, próstata, ginecológico, fígado, rim, leucemia, pulmão, ósseo e bexiga, infanti, pancreático e mama.

Segundo uma pesquisa feita ano passado, pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) e o Ministério da Saúde (MS), mais de 40 mil casos novos de câncer no Paraná são estimados para 2019, sendo 24.830 em homens e 18.750 em mulheres.