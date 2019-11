Empregado se encaminhando para o trabalho ou retornando dele se acidenta, a responsabilidade é do empregador? Com a Reforma Trabalhista descartou-se como sendo tempo à disposição do empregador o período de deslocamento entre a sua residência e o trabalho (art. 58, parágrafo 2º): “O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.”

Todavia, apesar desta mudança, o tema ainda é bastante polêmico. Pelo que extraímos da CLT, a desconfiguração do trajeto entre a residência e o trabalho não pode mais ser considerado como tempo à disposição, contudo, pela Lei nº 8.213, art. 21, d, equipara-se a acidente de trabalho o “(…) percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado”.

A discussão orbita sobretudo no campo jurisprudencial, com entendimentos novos no sentido da desconsideração do acidente de trabalho, sobretudo porque a própria legislação trabalhista desqualifica este trajeto como sendo tempo à disposição. Porém verificamos outra corrente que mantém entendimento que o acidente de trajeto continua equiparado ao acidente de trabalho, por força do disposto no art. 21, II, d, da Lei 8.213/91.

Como todo cuidado é pouco, ainda é recomendado considerar o acidente de trajeto como um acidente de trabalho, para evitar eventual aplicação de multa administrativa pela ausência de emissão do CAT e a possibilidade de a estabilidade do empregado acidentado por 12 meses ou indenização substitutiva.

LUCAS MORAES RAU, ZUCOLOTTO – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

www.zucolotto.adv.br

juridico@zucolotto.adv.br