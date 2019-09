A profissionalização do mercado de influência digital nos últimos dez anos levou empresas como a Coletive a se desenvolverem como verdadeiras parceiras de youtubers , estabelecendo um modelo de negócios que alia conhecimento profundo sobre como alavancar uma carreira na área sem transformar o ofício em uma indústria, com fórmulas prontas e generalizantes para fazer uma postagem ter sucesso ou que mais seguidores assinem determinado canal de comunicação. O resultado, em 2018, foi um faturamento de R$ 1 milhão para a empresa de Curitiba — R$ 3 milhões se levados em conta os clientes-parceiros.

Uma das primeiras empresas a investir no e -commerce para y outubers , a Coletive foi a responsável por criar a loja online de Kéfera Buchmann, uma das principais influenciadoras digitais do país. Para isso, ela contou com a ajuda dos fundadores e sócios da agência: Lucas Coelho e Virginia Crema se uniram a Ricardo Almeida, então empresário da artista. O trio se reuniu sob o nome de uma empresa cujo nome alude ao ideal de parceria e ação conjunta para colocar uma loja virtual no ar.

“O meu começo e o

começo da empresa se misturaram, mas o primeiro passo para pensar a Coletive como

negócio veio com a Kéfera Store”, afirma Ricardo Almeida, um dos pioneiros na gerência

de carreiras de y outubers no país.

Foi o começo da identificação sobre como trabalhar pessoas que têm o que dizer de

forma particular, sem conceitos pré-fabricados. Com poucos meses no mercado, a

Coletive passou a cuidar de outras carreiras. “Nós identificamos que o nosso c ore

business não era somente cuidar de lojas virtuais e começamos a trabalhar com clientes

que estavam interessados na nossa expertise, a trabalhar e fazer análise de métricas e a

cuidar de canais de forma mais profissional”, afirma. Assim aconteceu no caso da

holandesa Nienke Helthuis, que saltou dos 40 mil para mais de 3 milhões seguidores

após chamar a atenção do público brasileiro com um vídeo em que reage a uma música

de Pablo Vittar. Foi a partir daí que a influenciadora europeia passou a contar com o

gerenciamento da equipe paranaense, que atualmente é responsável pelo

empresariamento inteiro da carreira de Nienke.

O caso da jovem de 21 é emblemático. Entender como criar conteúdo de relevância para

uma estrangeira que realmente se interessava pelo país foi uma das principais atividades

desenvolvidas pela Coletive, que passou a adotar a mesma lógica de atuação junto a

outros clientes, tão diversos como a influenciadora de moda Boca Rosa, a atriz Livian

Aragão ou o rapper Gabriel O Pensador, que começou sua carreira fora do meio digital.

Histórico

O negócio, que existe há quatro anos e contou com um investimento inicial de R$ 20 mil,

hoje tem um lucro líquido em mais R$ 1 milhão e uma projeção de crescimento ainda

maior. Somados os faturamentos do parceiros, a Coletive fatura o triplo deste valor. Os

planos dos três sócios para o futuro são amplos e incluem uma expansão internacional.

“Estamos fazendo algumas movimentações para fora do Brasil. Desde a Nienke, nós

estamos trabalhando e criando uma nova rede de contatos internacionais. Queremos

expandir ainda mais o nosso escopo”, explica Lucas Coelho.

A equipe atua na gestão de carreiras, empresariamento, agenciamento comercial e

consultoria digital, traçando estratégias e discutindo temas que podem atrair o interesse

dos seguidores dos clientes. Mas a personalização do trabalho é a marca mais forte do

grupo, que acredita fortemente na necessidade de evitar uma industrialização do

mercado de influência digital. “Mesmo tendo um papel relevante no mercado de d igital

influencers , nós buscamos desenvolver um trabalho para uma carreira duradoura com

conteúdo, de modo que o atendimento a cada cliente seja único, bem ao estilo de um

alfaiate, e se adapte às necessidades particulares, tudo feito com tato, de forma

humana”, diz Coelho.

No caso dos canais, essa individualização fica mais evidente. “Nós fazemos tudo para

todos, mas para alguns o trabalho é somente dentro de um campo de atuação”, afirma

Coelho. Atento às mudanças de um mercado em formação e ainda muito suscetível a

oscilações e aventureiros, o sócio-fundador da Coletive montou com os colegas uma

estrutura que dispensa títulos para cargos, já que se entende que a lógica de atuação,

independentement da pessoa que a execute, é a de levar ao cliente produtos e serviços

personalizados, sempre levando em conta o que eles desejam e precisam comunicar.

Com crescimento de 25% em 2018 e uma previsão de 5% neste ano, a Coletive estima

que a empresa possa se expandir entre 5% e 10% em 2020. O viés de alta se justifica não

só pela qualidade da entrega mas também pela própria configuração de um mundo no

qual a presença das pessoas no ambiente audiovisual se torna, cada vez mais, tão trivial

como tirar uma foto. “A rigor, todo mundo pode ter um canal, não precisa ter ou fazer

algo em específico”, explica Lucas, ao comparar o YouTube com a fotografia.

“Antigamente tirar foto era algo extraordinário, mas, depois de um tempo, todo mundo

a aparecer. O Youtube funciona da mesma forma: estar ali é uma tendência não só de

mercado, mas de futuro, com as pessoas desenvolvendo cada vez mais conteúdos

audiovisuais próprios, mostrando a própria cara e personalidade.”