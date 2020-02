“Aceitei o Botafogo porque devo tudo a ele”, diz Autuori

O técnico Paulo Autuori foi oficialmente apresentado hoje, dia 13 de fevereiro, no Botafogo.

Algumas frases marcantes de Autuori na entrevista: “Não posso começar a falar sem dizer a satisfação e honra de estar ao lado do Espinosa. Sempre nos mostrou que é possível ganhar com vontade e caráter. É um orgulho e satisfação estar no Glorioso. Tudo o que eu sou no Brasil é devido ao Botafogo”. Sobre as dificuldades financeiras disse: “Tem a ver com o futebol brasileiro. O que não posso aceitar é que essas coisas se tornem corriqueiras. São valores e princípios inegociáveis. Aceitei o Botafogo porque devo tudo a ele. No Flu, as pessoas foram de um caráter extremo, reconheceram a minha saída de lá. Em relação ao Santos, iria ferir meus valores e princípios. Tenho maior orgulho do ambiente criado por dirigentes e profissionais”.