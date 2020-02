Ação integrada entre os setores da Prefeitura de Campo Largo

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Campo Largo realizou um diálogo com as profissionais da área onde o responsável pela Segurança do Trabalho da Prefeitura, Alexandre Raposo, expôs conhecimentos sobre a continuidade dos trabalhos nas entidades para a prevenção a incêndios, reprisando todas as medidas eficazes para manter cada instituição de ensino segura, através da correta manutenção dos equipamentos públicos.

Outra aprendizagem se deu com a palestra da profissional de Educação, Tatiane Silva, que falou aos educandos sobre a “Comunicação Não Violenta”, com destaque às formas de comunicação com os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Na mesma didática, foram expostos aos presentes os encaminhamentos legais para o início do ano letivo de 2020 com foco principal no Aluno. A secretária da Pasta, Dorotéa Stoco, ressaltou a importância e a necessidade de os gestores municipais realizarem integralmente todos os planejamentos para o correto e efetivo desenvolvimento dos trabalhos nas escolas e CMEIs de Campo Largo. “Para que os resultados sejam satisfatórios, é preciso estar atento às necessidades externas e os cuidados essenciais com o ambiente de ensino, que deve proporcionar aos alunos e à comunidade escolar uma excelente experiência de ensino-aprendizagem”, afirmou a secretária.

As aulas nas escolas municipais retornam na segunda-feira (10/02) e os educadores da Rede Municipal de Educação passaram, nesta primeira semana de fevereiro, por capacitações, atualizações e momentos de confraternização, investindo no capital humano, para o início da jornada letiva 2020.

Fonte: município de Campo Largo

Por: Ana Baena com Fotos: Dinho Winchester