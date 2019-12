Alunos e suas famílias participaram no sábado (07), da Ação de Cidadania promovida pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho na Escola Municipal Julia Wanderley.”Meu pai foi aluno desta escola e sua professora, a senhora Leda Leão’’, disse o secretário Ney Leprevost, ao visitar a feira que ofertou diversos serviços, como senhas para o RG, cadastro para ID Jovem e teste de visão em parceria com a Associação Paranaense de Oftalmologia.

A família do aluno João Lauro Zimermann, 16 anos, ficou feliz com os serviços. “Fizemos teste de acuidade visual, medição do indice de massa corpórea e ainda o cadastro do filho para estágio”, disseram Ana Lucia e Renato Zimermann.

A Ação de Cidadania contou ainda com orientações sobre Detox Digital, Força-Tarefa Infancia Segura e atividades culturais e esportivas.