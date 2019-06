A Academia Wfit, que fica no bairro Cabral, é um dos pontos de arrecadação dentro da ação de solidariedade A Boutique em prol da construção do Hospital Erastinho. O evento como parte desta ação acontece das 11 às 23 horas entre 27 e 29 de junho na Mercadoteca.

A intenção é que as pessoas, além de comparecerem ao evento, doem itens como calçados, peças de vestuário e acessórios novos e semi-novos para comercialização, cuja renda reverterá para a construção do Erastinho. A Wfit fica na Av. Paraná, 219, sendo que as doações devem ser feitas das 7h às 21 horas, de segunda a sexta, e abrange, além do Cabral, regiões como Juvevê, Ahú, Alto da Glória, Bacacheri, Boa Vista, Santa Cândida,Centro Cívico e outros bairros de grande densidade populacional. Os telefones da Wfit são (41) 3252-2045 e 99692-9980.