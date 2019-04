Abuso sexual de jovens é um tema muito sério e ainda pouco divulgado e discutido abertamente. A situação se agrava quando pensamos em adolescentes atores. E, mais ainda, quando o universo retratado é o de Holywood, a meta e a Meca do cinema mundial.

O documentário ‘An Open Secret’ (‘Um segredo aberto’), dirigido por Amy Berg, lança luzes sobre o tema. Ilumina áreas sombrias de um assunto que poucos desejam enfocar. Para isso, reúne depoimentos de adolescentes que foram molestados por agentes e empresários.

Acompanha essas pessoas não só colhendo depoimentos do que aconteceu no passado, mas, principalmente, apontando como essas pessoas estão hoje e como o abuso transformou as suas vidas. E os relatos não são leves, pois envolvem, depressão, tentativa de suicídio e envolvimento com drogas e com álcool.

O mais assustador é que alguns dos condenados enfocados no documentário continuam com suas atividades normalmente. Mesmo com o nome maculado pela justiça, parece existir um lobby poderoso para que as histórias não venham à tona, pois escândalos na área prejudicam investimentos e a visão que se tem de Hollywood como ‘terra dos sonhos’.

Nesse sentido, um dos pontos altos do filme, com renda integralmente revertida para entidade que cuida do tema, está em desmascarar as respostas comuns dos abusadores sexuais, na linha de que houve consentimento das crianças por exemplo. O abuso tem que ser condenado e os responsáveis punidos para gerar uma espiral virtuosa de denúncias fundamentadas que levem a condenações amparadas, é claro, em fatos, evidências e na lei vigente.

Oscar D’Ambrosio é jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.