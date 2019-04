O mês de abril traz a oportunidade ideal para quem deseja encontrar sua “joia-metade”, afinal, todo mundo tem a sua. Com a tradicional campanha “Abril pela metade”, realizada há mais de 10 anos pela Viccenza, peças selecionadas estão com até 50% OFF na joalheria. A edição deste ano acontece entre os dias 01 e 21 de abril, nas lojas do Pátio Batel e do ParkShoppingBarigüi.

A ação inclui joias em ouro branco e amarelo, pérolas, brilhantes e gemas coloridas, atendendo a diversos estilos e ocasiões. “A campanha é o momento certo para quem deseja encontrar aquela “joia-metade” que sempre desejou, em uma oportunidade única. Além das condições especiais de pagamento, as peças são atuais de acordo com as últimas tendências”, ressalta a empresária Tania Vicenzi, da Viccenza.

Serviço:

Abril pela metade Viccenza

Local: Park Shopping Barigui e Pátio Batel

Data: de 01 a 21 de abril.