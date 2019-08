Os abrigos da Prefeitura bateram recorde de atendimento na noite da segunda-feira (19/8) e madrugada de terça-feira (20/8). Foram acolhidas 519 pessoas em situação de rua nas unidades do município, onde podem dormir em camas com cobertores, tomar banho quente, receber roupas limpas e se alimentar, à noite e pela manhã.

Foi o maior número de acolhimento registrado desde o início da Ação Inverno – Curitiba que Acolhe, em 20 de maio, quando a Fundação de Ação Social (FAS) passou a intensificar o trabalho de resgate nas ruas. Em dias em que a temperatura é normal, 350 pessoas, em média, usam o serviço.

O aumento de pessoas acolhidas nos abrigos é fruto do trabalho desenvolvido pela FAS para proteger as pessoas que vivem em situação de rua do frio intenso. Sempre que a temperatura é igual ou menor a 9 graus, os serviços de busca e de acolhimento são fortalecidos, principalmente no período das 18h às 22h.

A maioria das pessoas atendidas durante a noite (461) procurou espontaneamente os abrigos. As outras 84 foram encontradas pelas equipes da FAS, que percorrem toda a cidade para oferecer acolhimento, e aceitaram ser levadas para os abrigos.

Das 18h às 6h, os educadores sociais fizeram 157 abordagens nas ruas, sendo que 141 delas foram solicitadas por meio da Central 156 ou pelo aplicativo Curitiba 156. Em 51 pedidos, as equipes se deslocaram até o endereço indicado, mas não encontraram ninguém.

Apesar do frio, 71 pessoas se recusaram a seguir com as equipes para as unidades de acolhimento e preferiram ficar nas ruas. Duas pessoas foram encontradas debilitadas, uma delas foi atendida pelo Samu e a outra foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento.

Duas pessoas foram acolhidas nos abrigos onde existem canis, por estarem com cães de estimação.