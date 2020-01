Abrasel recebe materiais reutilizáveis para a reciclagem

As estatísticas de reaproveitamento de materiais recicláveis no Brasil figuram entre as menos desenvolvidas do planeta. O país é o 4º no ranking mundial de produção de lixo plástico e reutiliza menos de 2% das mais de 11 milhões de toneladas de resíduos que produz anualmente. O descarte inadequado e a falta de coleta são um dos principais fatores para as baixas taxas de reciclagem, portanto o ideal é desenvolver soluções que minimizem a carência dessas estruturas. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel – PR) acaba de lançar uma campanha especial de incentivo a logística reversa, se tornando um ponto de coleta de matérias reaproveitáveis em Curitiba.

Com o objetivo de difundir hábitos sustentáveis e colaborar com o desenvolvimento social da cidade, a instituição vai recolher e dar um destino apropriado para tampas plásticas e anéis metálicos de latinhas de bebida. Para Jilcy Rink, presidente da Abrasel – PR, a iniciativa terá grande relevância para o segmento. “Viabilizar práticas focadas na reutilização de plásticos são ações de extrema importância para qualquer ramo empresarial e industrial que gere este tipo de resíduo, e o setor de alimentação fora do lar tem grande potencial para ser uma referência na preservação desses recursos”, diz.

Os materiais serão recolhidos na sede da Abrasel na cidade de Curitiba (Av. Senador Souza Naves, 148 – Alto da XV) e encaminhados para cooperativas e projetos destinados a reciclagem. “A ideia é incentivar os empresários da área e a comunidade. Queremos que todos façam parte da mudança de panorama quanto a reciclagem, criando hábitos que reduzem o impacto ambiental e se tornando agentes de contribuição para o desenvolvimento de um ciclo de vida sustentável para os produtos”, completa Jilcy Rink.

O materiais podem ser entregues na sede da Abrasel – PR (Av. Senador Souza Naves, 148 – Alto da XV), de segunda a sexta, das 09h às 18h. Mais informações no site www.pr.abrasel.com.br ou pelo telefone (41) 3029-4244.