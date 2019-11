A Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ – Paraná promoveu no dia 18 de novembro, na sede do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná – TRT-PR, o evento Programa de Assistência a Mulheres em situação de vulnerabilidade. O encontro contou com palestras da diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombka, e da promotora de Justiça, Mariana Seifert Bazzo.

Professor Marinoni é eleito vice-presidente da IAPL

O professor Luiz Guilherme Marinoni, catedrático da Universidade Federal do Paraná, foi eleito vice-presidente da IAPL – International Association of Procedural Law (Associação Internacional de Direito Processual) para a gestão 2020/2024. A eleição ocorreu no dia 4 de novembro, durante o XVI World Congress on Procedural Law, realizado em Kobe no Japão. Para a presidência da IAPL foi eleito o professor Eduardo Oteiza, da Universidad de La Plata, da Argentina, primeiro jurista latino-americano a presidir a entidade. A escolha firma a posição do Brasil e da América Latina no cenário mundial do Direito Processual.

Graciela Marins toma posso como membro titular do Conselho Federal da OAB

A advogada Graciela Iurk Marins tomou posse no dia 18 como membro titular do Conselho Federal da OAB, função que ocupará até 14 de fevereiro do próximo ano. De 15 de fevereiro a 15 de março de 2020, o conselheiro federal suplente Flávio Pansieri também exercerá a função de titular. Nesse período de quatro meses, o conselheiro federal Juliano Breda estará licenciado. “Trata-se de mais um desafio que assumo com responsabilidade e muita seriedade, sem receio de apresentar posições que nem sempre retratarão a posição da maioria do colegiado”, disse Graciela Marins, lembrando que sua trajetória na entidade concorre para subsidiar a sua atuação.