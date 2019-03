Abla apresenta  o Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos 2019

A Abla-Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis promoveu esta semana, Curitiba, encontro com representantes do segmento, ocasião em que foi apresentado o Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos 2019, a exemplo do que a entidade vem fazendo em outras capitais. Na reunião, participaram representantes de locadoras e entidades, tais como Paulo Miguel Junior, presidente nacional da Abla; Tércio Gritsch, diretor regional da ABLA no Paraná; Julian Gritsch, diretor e fundador da Euro It Tecnologia; Claudio L. Rigolino, vice-presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores, Equipamentos e Bens Móveis do Estado do Paraná – Sindiloc PR; Ildebrando T.S. Gozzo, Diretor da ST Administradora e Corretora de Seguros Ltda,

Ao falar na ocasião, Paulo Miguel Júnior, presidente da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (Abla), disse que a frota de veículos em posse das locadoras deve crescer 15% em 2019. Segundo ele, os fatores que irão impulsionar o setor em 2019 serão o crescimento do segmento de terceirização de frotas e uma mudança cultural por parte dos brasileiros em relação ao uso do carro.

O presidente da Abla enfatizou que 80% das empresas brasileiras ainda contam com frota própria, portanto, é um nicho a ser explorado. As locadoras terminaram o ano passado com uma frota de 826 mil veículos, alta de 16% em relação a 2017, segundo a Abla.

Mais adiante o presidente da ABLA, Paulo Miguel Junior, disse que o segmento de locação de veículos prosseguiu em expansão, com impacto na aquisição de veículos ao bater seu próprio recorde de emplacamentos. No ano passado, as locadoras compraram 19,04% do total de automóveis e comerciais leves comercializados no país (praticamente uma unidade a cada cinco emplacadas), consolidando o setor como o principal cliente das montadoras.

As locadoras emplacaram 412.753 automóveis e comerciais leves em 2018. A frota total das locadoras ultrapassou os 826 mil veículos, um aumento de 16,5% em relação ao ano anterior. O número de locadoras subiu 15,5%, passando de 11.407, em 2017, para 13.182 ao final de 2018. O faturamento bruto anual do setor de locação de veículos atingiu R$ 15,3 bilhões em 2018, enquanto o faturamento líquido foi de R$ 13,9 bilhões.

O Grupo General Motors ocupou a liderança do ranking dos automóveis e comerciais leves mais emplacados pelas locadoras em 2018, com participação de 23,39%, o que equivale a 96.563 unidades vendidas ao setor de locação. O ranking das maiores montadoras por vendas ao setor de locação em 2018 teve ainda, na sequência, FCA (16,85%), Volkswagen (16,7%), Ford (14,61%) e Renault (14,57%).

Lançado blog que orienta motoristas de aplicativos

Ao falar durante o evento da Abla, em Curitiba, Julian Gritsch, diretor e fundador da Euro It Tecnologia deu com hecimento que sua empresa acabou de lançar um blog dirigido especificamente para motoristas de aplicativos. Trata-se do blog Aluguel para Motoristas

(www.aluguelparamotorista.com.br/), que pretende orientar àqueles que querem entrar nesse segmento inovador de aplicativos de transporte. O novo canal trará notícias do setor, novidades dos aplicativos e dicas para melhor os rendimentos e trabalho do motorista.

Segundo Julian Gritsch, “no meio da crise econômica, milhares de pessoas viram nos aplicativos de transporte uma nova oportunidade para fugir do desemprego e conseguir uma renda mensal. Discussões e atritos à parte, esse segmento está crescendo e atraindo novos investimentos e empresas, que vieram para ficar definitivamente no País.”

E prosseguiu: “Muitas pessoas que desejam trabalhar com esses aplicativos têm dúvidas sobre o serviço, as exigências, as possibilidades e como devem proceder. O blog Aluguel para Motoristas será aberto para todos que quiserem esclarecer suas dúvidas sobre a nova atividade.”

“ A ideia é ter uma relação interativa com os motoristas, procurando levantar e responder às dúvidas dos profissionais”, explica Julian Gritsch, diretor da EuroIT.

Entre as principais questões está o da escolha do carro para trabalhar com aplicativos. O blog irá mostrar quais são as melhores alternativas para motoristas com ou sem carro próprio e apontará como é possível obter informações das especificações solicitadas por cada um dos aplicativos disponíveis no País. Uma das principais dúvidas é sobre o aluguel de carros em locadoras de automóveis. O carro alugado é aceito pelos aplicativos? É vantajoso para o motorista alugar um carro? Quais requisitos são exigidos ao motorista para se associar ao aplicativo? Essas são algumas questões que o blog Aluguel para Motorista irá responder para facilitar a vida daqueles que desejam ser motorista por aplicativo. Mas também haverá muitas dicas para os que já estão faturando com o novo modelo de negócio.

“O blog é um complemento dos outros blogs que a EuroIT administra –

www.blogdaslocadoras.com.br e www.rentacarnews.com.br . E nesse blog – aluguelparamotorista.com.br-, vamos aproximar utilizadores e fornecedores deste segmento, como por exemplo, motoristas de aplicativos com Locadoras e prestadores de serviços”, concluí Julian Gritsch. Mais informações no www.aluguelparamotorista.com.br e www.euroit.com.br.

Guy Rodríguez, Chairman da Nissan para América Latina

A Nissan anunciou esta semana que Guy Rodríguez, atual vice-presidente de Marketing e Vendas da Nissan América Latina, foi promovido a Chairman da Nissan América Latina, sucedendo a José Luis Valls, que foi nomeado Chairman e MC-Chairman da Nissan América do Norte.

Desde que se juntou à Nissan em 2017, Rodríguez tem sido um peça chave na condução do crescimento da participação de mercado da Nissan para o recorde de 5% no final de 2018, o que reflete uma evolução constante da marca desde a criação da Nissan América Latina em 2014.

Em sua nova função, ele vai liderar a estratégia de expansão e operações da Nissan em 38 países da região, incluindo, entre outros, Manufatura, Engenharia, Design, Vendas e Marketing, Administração e Finanças.

Com mais de 27 anos de experiência executiva na indústria automotiva – ocupando posições de liderança na Argentina, Brasil, Canadá e Estados Unidos -, o conhecimento de Rodríguez em Finanças, Planejamento, Marketing e Vendas, Estratégia de Produto e Controle de Negócios contribuirá para que a Nissan alcance sua meta de ser uma das três principais marcas da região, além de consolidar sua posição no mercado.

Guy Rodríguez é Engenheiro Industrial formado pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires e possui mestrado em Administração de Empresas pelo Centro de Estudos Macroeconômicos da Argentina.

Rodríguez ficará baseado na Cidade do México e assumirá sua nova função em 1º de abril. Seu substituto como vice-presidente de Marketing e Vendas da Nissan América Latina será anunciado em breve.

Curitiba sedia Congresso de Medicina Intensiva

A Sociedade de Terapia Intensiva do Paraná (Sotipa), em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, promovem nos dias 22 a 24 de agosto, em Curitiba, o XVIII Congresso Sul-Brasileiro de Medicina Intensiva.

O médico intensivista Rafael Deucher, presidente do Congresso, vice-presidente da Sotipa e coordenador das UTIs do Hospital VITA Batel, localizado em Curitiba, conta que o evento reunirá profissionais de renome do Brasil e do exterior para abordar o atendimento e procedimentos da medicina intensiva. Além disso, o encontro fará uma abordagem multidisciplinar sobre o assunto, reunindo além de médicos intensivistas, profissionais das áreas de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, pediatria e psicologia. “O seminário é uma oportunidade para trocar experiências e discutirmos a importância de ações coletivas, coordenadas e inteligentes dirigidas à atenção e segurança do paciente grave e como devem ser os cuidados na unidade de terapia intensiva”, destaca Rafael.

O encontro será realizado na sede da Associação Médica do Paraná, localizada na Rua Cândido Xavier, nº 575, no Água Verde. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.sotipa.com.br. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones 41 3343-8842, 3243-3145 ou pelo e-mail secretaria@sotipa.com.br.

Curitiba recebe a maior feira fitness do Sul

Universo fitness e wellness em um só local. Para atrair o público interessado no estilo de vida saudável e profissionais da área de saúde será promovida na capital paranaense a maior feira fitness do Sul do Brasil, a Curitiba Fitness Fair, que acontece entre os dias 29 e 31 de março, no Expo Barigui. A expectativa é reunir 10 mil visitantes durante os três dias do evento, onde público poderá conferir produtos e serviços fitness, relacionados à saúde e bem-estar, alimentação saudável, moda fitness, performance, esportes, equipamentos e nutrição, além de diversas atrações. O evento, que contará com mais de 40 expositores, promove simultaneamente o 1º Encontro de Empreendedores e Influenciadores Fitness de Curitiba, o Curitiba Fitness Summit e um congresso com palestras para profissionais da área da saúde, o Curitiba Fitness Congress.

Enquanto professores renomados palestram no Curitiba Fitness Congress, trazendo temas atuais destinados principalmente a professores e estudantes de Educação Física, o Curitiba Fitness Summit vai ser conduzido por 25 influenciadores e empreendedores com talks, mesas redondas e até aula-show. Uma das influenciadoras e embaixadora do evento é a maratonista curitibana Paola Carrijo, que compartilha sua rotina de alimentação saudável, treinamentos, paixão pela corrida e motivação, mesmo com uma rotina de trabalho muito puxada de atividade jurídica.

De acordo com a organizadora do evento, Giselle Bassil, a Curitiba Fitness Fair é um evento com proposta para todos os públicos, não só os que já estão inseridos neste universo fitness, mas também para as pessoas que, de alguma forma, procuram ter um estilo de vida mais saudável. “Através do evento queremos reunir pessoas, empresas, marcas e gerar negócios, colocando Curitiba no cenário fitness do Brasil, mas, acima de tudo, estimulando as pessoas a investirem em sua saúde e bem-estar”, salienta Giselle.

Informações: www.ifbbproficial.com.br.

Mercedes-Benz Trucks e Habbl traz solução inédita de logística

A marca Fleetboard é referência em serviços conectados e soluções digitais no setor de veículos comerciais há quase 20 anos. Agora, a Empresa está fortalecendo sua posição como líder de mercado dando dois passos marcantes. O primeiro é a integração da Fleetboard à estrutura da Mercedes-Benz Trucks; o segundo é a aquisição do App de logística habbl da Eikona AG.

A Fleetboard já oferece uma variedade de serviços e trabalha sistematicamente no desenvolvimento de novas soluções digitais para os clientes. Hoje, os serviços baseados em softwares se tornaram parte do negócio principal da Daimler Trucks e da Mercedes-Benz Trucks, estando totalmente ligados às atividades de desenvolvimento de veículos e suporte ao cliente. Por esse motivo, a Daimler Fleetboard GmbH foi incorporada à Mercedes-Benz Trucks no início deste ano. Com isso, a unidade de Serviços & Soluções Digitais da área de Marketing, Vendas e Serviços da Mercedes-Benz Trucks será responsável por todos os serviços e soluções da Fleetboard e do Mercedes-Benz Uptime.

“A Fleetboard tem sido referência no setor desde o lançamento dos serviços de telemática. Estamos trabalhando para garantir que isso continue no futuro. Nossa unidade de Serviços & Soluções Digitais assegura que os clientes obtenham as informações que precisam de uma só fonte. E com o habbl, agora temos um produto novo e pioneiro em nosso portfólio”, afirma Stefan Buchner, chefe mundial da Mercedes-Benz Trucks. A Fleetboard acredita que o habbl é um dos aplicativos mais inovadores do setor. A divisão de caminhões da Daimler AG chegou a um acordo com a Eikona AG sobre a aquisição deste App de logística que vai otimizar o portfólio da Fleetboard.

Energia solar abastecerá cervejeira da Ambev

A partir da segunda quinzena de março, todo o Centro de Inovação e Tecnologia Cervejeira (CIT) da Cervejaria Ambev, localizado no Parque Tecnológico da UFRJ – Rio de Janeiro, será abastecido por energia renovável e limpa. No início do ano, foi concluída a instalação de mais de duas mil placas solares sobre o telhado do local, que juntas podem produzir até 720 kWp de geração, o suficiente para abastecer 100% operações da unidade durante o período do dia com maior incidência de sol.

Quando o consumo de energia no CIT for menor do que a capacidade gerada pela usina solar, o excedente será disponibilizado para a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, gerando crédito pela energia injetada e abatimento no valor da conta de luz.

O projeto marca mais um importante passo da Cervejaria Ambev rumo a ter 100% da eletricidade comprada proveniente de fontes renováveis, meta que a companhia prevê atingir até 2025. No fim do ano passado, a empresa anunciou a construção de uma usina solar na cervejaria de Uberlândia, que será inaugurada neste ano e terá capacidade para abastecer a operação de todos os 13 centros de distribuição mantidos no estado.

“Esse é mais um marco importante na história que estamos desenvolvendo com o meio ambiente. Junto a outras iniciativas como a construção da usina solar em Minas Gerais e o uso de caminhões elétricos em nossa frota parceira, estamos investindo em alternativas que preservem nosso planeta e construam um futuro sustentável para as próximas gerações”, afirma Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Cervejaria Ambev.