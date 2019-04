A Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre) participará do lançamento do Programa “Lixão Zero”, que faz parte da Agenda Ambiental Urbana do Ministério do Meio Ambiente. Esta segunda fase apresenta soluções para o tratamento dos resíduos sólidos e é um marco para sua coleta e destinação. A extinção dos lixões em todo o País, que deveria ter ocorrido em agosto de 2014, está sob ameaça de mais uma prorrogação de prazos. O evento será realizado no centro de Curitiba (PR), no dia 30 de abril.

Luiz Gonzaga, presidente da Abetre, acompanhará a agenda de ações especiais. Participam do encontro, Ricardo Salles, Ministro do Meio Ambiente; Ratinho Junior, governador do Estado do Paraná; Rafael Greca, prefeito de Curitiba; e Álvaro Dias, senador pelo Estado do Paraná, dentre outras autoridades.