A exposição “As Fronteiras entre pintura e fotografia”, que reúne obras do pintor Fernando Velloso e da fotógrafa Mariana Canet, foi aberta com um movimentado coquetel no Solar do Rosário, na última quarta-feira (18/9). O evento marcou também o início do Circuito de Galerias da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba.

Com 89 anos, Fernando Velloso é um dos grandes pintores paranaense sem atividade. Nesta mostra, ele se reuniu com a jovem fotógrafa Mariana Canet para uma exposição inédita. A curadoria é de Fernando Bini e a organização foi realizada por Regina Casillo, fundadora do Solar do Rosário.

Exposição “As Fronteiras entre pintura e fotografia” no Solar do Rosário

Em cartaz até 17 de novembro de 2019. Galeria aberta de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 19h, sábado das 10h às 13, domingo das 11h às 14h.

Visitação gratuita

Endereço: Rua Duque de Caxias, 4 – Centro Histórico – Curitiba

www.solardorosario.com.br