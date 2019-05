Já passava das 16h de hoje, dia 8, quando o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH Nacional, Manoel Linhares, declarou aberto o Conotel – Congresso Nacional de Hotéis 2019, no Centro de Convenções Goiânia. O evento é um dos mais importantes do setor de hotelaria no Brasil e é considerado o indicador de futuro e desenvolvimento deste mercado.

Em seu discurso, Linhares, que tem bom relacionamento com o Governo Federal e recentemente foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, afirmou que “ainda vivemos uma situação de expectativa da história de nosso país, quando uma série de mudanças estão começando e um estado de indagação e suspense acomete o povo e as classes produtoras”. Mas posicionou-se de forma otimista quando ao futuro, ressaltando que o empresariado brasileiro sempre esteve além de suas dúvidas, “Não é hora de recuos, porque dos desafios nascem as lutas e das lutas a possibilidade das vitórias. A fé no sucesso é o melhor estado de espírito para se germinar as grandes oportunidades e frutificar as soluções”, salientou o presidente da ABIH Nacional.

E foi o presidente da CNC, José Roberto Tadros, quem pautou os números do turismo. Segundo Tadros, o setor faturou R$ 221 bilhões no ano passado e deve repetir o número em 2019. “Até março, já tínhamos tido um aumento de 1,5% nesse número sobre o mesmo período do ano passado”, afirmou o presidente da CNC. Na sequência, o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também reafirmou o bom momento que o turismo nacional vem atravessando.

Na prestigiada abertura, fora as já citadas, ainda estiveram presentes diversas autoridades. Entre elas, o governador de Goiás, Ronald Caiado; o deputado federal Newton Cardoso Júnior, presidente da Comissão de Turismo da Câmara; o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo na Câmara dos Deputados, deputado Herculano Passos e o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação – FBHA, Alexandre Sampaio.

O Paraná esteve representado pelo presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, pelo presidente da ABIH-PR, Orlando Kubo e pelo diretor da entidade, Henrique Lenz Cesar Filho.

O Conotel é realizado simultaneamente à segunda edição regional da Equipotel, feira que reúne diversas empresas e compradores do setor da hospitalidade, envolvendo seis setores: arquitetura e decoração; cozinhar e servir, relax e bem estar, serviços e manutenção, tecnologia e segurança, lavanderia e limpeza. A expectativa é que até dia 10, último dia do evento, cerca de 5.000 visitantes passem pelo local.