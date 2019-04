O show room da A.Yoshii em Londrina recebe pela primeira vez o 2GetSale, nos dias 3, 4 e 5 de maio. Em homenagem ao Dia das Mães, o evento, que está em sua 10ª edição na cidade e tem apoio do Conselho da mulher empresária (CME), apresenta mais de 30 marcas de roupas, acessórios, calçados, móveis e objetos de decoração com descontos exclusivos e diversas opções de presentes e compras, além de atrações de gastronomia, drinks e workshops.

Cerca de 1.500 pessoas vão passar pelos corredores do show room da A.Yoshii, que oferece ampla estrutura, fácil acesso e localização privilegiada.

“Moda, estilo de vida, decoração e gastronomia estão conectados com a A.Yoshii. Oferecemos o melhor em soluções nesses segmentos em nossos empreendimentos e, com certeza, nosso espaço atenderá às expectativas de quem passar pelo 2GetSale. Serão dias para aproveitar os descontos e visitar nossos apartamentos decorados”, destaca a gerente de marketing do Grupo A.Yoshii, Maria Fernanda Beneli Vicente.

A empresária e uma das sócias do 2GetSale, Fernanda Boechat, conta que a escolha do local foi pensada para agregar valor ao evento. “A A.Yoshii busca valorizar o lifestyle do cliente, assim como o 2GetSale. Os ambientes do show room vão enriquecer muito a apresentação das marcas e trazer conforto e mais opções para nosso público”, afirma.

Moda consolidada

O 2GetSale nasceu em 2012 em Curitiba. Já passou por Londrina, Maringá e Ribeirão Preto, totalizando 32 edições, incluindo o evento compacto 2GetSale Pocket, lançado em 2017. Sob o comando da publicitária Milena Fachinello, da designer de moda e relações públicas Roberta Busato e da empresária Fernanda Boechat, as seis edições de 2018 – quatro em Curitiba e duas em Londrina – tiveram público de mais de 10 mil pessoas, com faturamento de, aproximadamente, R$1 milhão.