A tecnologia na comunicação: democracia digital reformula o marketing corporativo

Em 2001 recebíamos no Jornal do Comércio mais de trezentos releases de assessorias de imprensa que chegavam para avaliação da redação por FAX. Tínhamos as digitadoras transcrevendo os textos importantes ao jornal. Hoje, em média, são mais de três mil sugestões de pauta enviadas aos editores dos principais veículos. Isso torna o trabalho dos assessores de imprensa cada vez mais desafiador. As mudanças, ainda, testemunham o impacto e a velocidade das tecnologias nos meios de comunicação. É um caminho sem volta.

Na emissora estadual do Rio Grande do Sul, a TVE, logo na sala de entrada da sede, está disponível para selfies e saudosismos os aparelhos utilizados para as gravações. Nos últimos 20 anos, as transformações incluíram o digital, nas fotografias e também na democratização das publicações pelos blogs, sites e redes sociais on-line.

O impacto das tecnologias tornou a comunicação interativa, em multiplataformas e multicanais. Também, integradas. Ou seja, os três grandes pilares da comunicação – Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade – estão engajados em todas as campanhas corporativas. Outra mudança, em crescimento, é o nome de pessoas, empreendedores, líderes e empresários tomando força no mercado, ganhando espaço pelo conteúdo, pelo poder do conhecimento e também pelo dom de transmissão este conhecimento. Tudo, no on-line.

Cada evento, cada ação de comunicação e marketing, pode estar no off e, obrigatoriamente, no on-line. Diante de tantas novas e necessárias regras (SEO, marketing digital, inbound marketing, lançamentos digitais, recorrência, vídeos…), o que deve ficar na mente de cada empresário é a intenção de transmitir conteúdo, ou seja, transmitir conhecimento.

Transmitir conhecimento é o segredo da comunicação moderna! Não apenas pela credibilidade, pela autoridade, mas também pela adesão pública e pelos novos formatos de venda.

Nesse contexto, sem desespero, sintetizo: pílulas, drops ou pequenas dicas de conhecimento com periodicidade e constância é o foco da nova comunicação. Todo o acervo de ferramentas são apenas condutores, veículos que levam o conhecimento do empresário ou de sua marca ao destino que é o seu público-alvo. Pode-se escolher uma ferramenta apenas, ou várias. O importante é publicar e tornar eterno no ambiente digital, em favor da democracia da informação, o conhecimento.

Publique!

