A sustentabilidade dos setores de compliance das empresas

Modernamente muitas empresas estão constantemente associando as questões de sustentabilidade às de ética, muito provavelmente por estarem redescobrindo a ética clássica grega, que proclamava a relação direta entre a excelência e nossos hábitos cotidianos e não apenas ao nosso modo de agir. Não me parece que tenha sido por acaso que Aristóteles dizia: “nós somos aquilo que fazemos repetidamente”; sendo que mais recentemente, Tomás de Aquino definiu virtude como sendo um “hábito operativo bom”; e atualmente, o filósofo materialista francês, André Comte Sponville, cravou: “a virtude de um ser é o que constitui o seu valor, ou seja, sua excelência própria”.

Muitos líderes empresariais, mesmo sem saber bem ao certo o porquê, têm percebido que gestões de sucesso e empresas perenes estão centradas em valores. E neste ponto o professor Clóvis de Barros Filho acerta o alvo ao declarar que, para ele, “sustentabilidade é o respeito aos valores que dão sustento ao seu negócio”. Portanto valores, virtudes e excelência, tornaram-se temas afeitos aos dois mundos: o da ética e o das corporações.

Seguindo neste raciocínio, o consultor, fundador e presidente do Barret Values Centre, Richard Barret, dentre outros pesquisadores renomados dos EUA, constataram que as organizações mais bem-sucedidas do planeta são dirigidas por uma visão baseada em valores. Barret afirma que já ensinou sua tecnologia básica de medição da consciência de indivíduos e grupos, bem como as técnicas de implementação de transformação cultural para mais de 1000 consultores e agentes de mudança em seis continentes, de 1997 a 2005, tendo mapeado os valores de mais de 500 empresas em 35 países que falam 18 línguas diferentes. Concluindo que as organizações estão reconhecendo que suas culturas são fontes de vantagem competitiva, e por isso, estão dedicando mais recursos para a implementação de programas de transformação cultural e gerenciamento de valores.

Em razão destas descobertas e da constatação de que o não cumprimento de leis e regulamentos pode levar a pesadas multas monetárias, sanções legais e regulamentares, além da perda de reputação, os empresários estão correndo para definir suas estratégias de inserção dos valores nas organizações. Porém, parece-nos que muitos estão optando pelo caminho mais curto, ou seja, o da criação imediata de áreas, divisões, departamentos ou diretorias de controle interno ou compliance. Este Departamento ou Unidade de Compliance, quase que invariavelmente acaba por se tornar o único responsável por garantir o cumprimento de todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis ao negócio da empresa, avocando uma vasta gama de funções como o monitoramento de atividades e comportamentos, prevenção de conflitos de interesses, dentre outras atividades.

Porém este caminho pode não estar refletindo num resultado positivo, afinal, atém-se ao formalismo, esquecendo-se de primeiramente alinhar os valores dos funcionários com os corporativos e acabam por não aplicar o que falam. Esquecem-se da lição de Barret: “empresas não mudam, quem mudam são as pessoas”. Prova disso foi o resultado da recente pesquisa global divulgada pelo escritório de advocacia Baker McKenzie, em cooperação estratégica com Trench Rossi Watanabe, originando o estudo denominado “Connected Compliance: The global case for integration”, onde foram ouvidos mais de 1,3 mil líderes de empresas com negócios em sete jurisdições – Canadá, Estados Unidos, China, Hong Kong, Alemanha, Espanha e Brasil –, e com faturamento igual ou acima de US$ 1,3 bilhão a respeito de sua forma de abordagem e de suas maiores preocupações com compliance.

No contexto de fusões e aquisições de grande escala, por exemplo, o estudo aponta que, no cenário global, apenas 43% dos entrevistados admitiu ter envolvido suas equipes de compliance no planejamento e na implementação de transações multibilionárias, enquanto que no Brasil este percentual é de 57%. Ainda no contexto de fusões e aquisições, o estudo também aponta que 59% das multinacionais brasileiras admitem fazer investimentos em companhias com problemas já conhecidos de compliance, enquanto outros países adotam uma posição mais conservadora quanto a esse risco, como no caso do Canadá (53%), Alemanha (53%) e China (48%). Empresas dos EUA (67%) e do Reino Unido (63%), por outro lado, ponderam mais cotidianamente e com maior naturalidade os riscos de compliance nas operações de M&A.

O estudo aponta para um problema crucial ao demonstrar que 74% dos líderes no país acreditam que as questões de compliance são de responsabilidade exclusiva da equipe destacada ao tema. Fato este que, para a líder desta área, do escritório Trench Rossi Watanabe, Heloísa Uelze, é evidenciado pelo fato de que apenas 18% das empresas no Brasil afirmam gerenciar o compliance de forma integrada, concluindo que “A mudança cultural destas companhias tem que partir das lideranças, que precisam também atuar na integração das diferentes áreas de suas organizações com o compliance, fazendo com que ele seja visto como o aliado que é, e não como um mero entrave aos negócios.”

Portanto a sustentabilidade desses departamentos depende totalmente de uma mudança estrutural no comportamento de todos os funcionários de uma empresa. Pois somente quando existir concordância entre os valores e as crenças manifestadas por um indivíduo ou grupo, com as suas ações e comportamentos, haverá autenticidade e integridade. Sendo que onde brotam estes dois valores, certamente existe uma base sólida para a confiança, característica mais importante para a criação de empresas bem-sucedidas. Enquanto não houver um nivelamento dos valores caros ao board, gerencias, departamentos e operação das empresas, os departamentos de compliance continuarão fazendo o papel de Tribunais de Contas internos às corporações, não assegurando uma mudança de comportamento positiva e sustentável.

Por Glauco Requião, advogado, consultor em sustentabilidade e criador do portal Postura Sustentável.