“A saúde é filosofia de vida”, diz Angela Brandini

Uma especialização na formação dos profissionais na área de sáude que vem crescendo atualmente é o da massoterapia. De acordo com especialistas que pesquisam a atividade, a massagem se configura como uma das mais antigas técnicas naturais para restabelecer o equilíbrio físico e psíquico do ser humano, tendo sido empregada por diversos povos desde as épocas mais remotas. Ou seja ao longo de milênios, e que não estacionou no tempo mas surgindo sempre novas técnicas.

A profissão de massoterapeuta foi regulamentada pela Lei Federal 3968, publicada no Diário Oficial da União em outubro de 1961. Atualmente existem muitas instituições de ensino credenciadas que oferecem curso de Massoterapia , em São Paulo, Rio de Janeiro. Em Curitiba é o Instituto Brasileiro de Therapias e Ensino – IBRATE (www.ibrate.edu.br).

A coluna “WOMAN” entrevistou a fisioterapeuta e especialista em massoterapia, a curitibana Angela Brandini, considerada uma pioneira na área, com diversas especializações além de ministrar cursos sobre o tema em diversas instituições de ensino.

Segundo ela, “a importância da atividade de fisioterapia e massoterapia na minha vida, nada mais são que a certeza que tenho em minhas a mãos a possibilidade de trazer o equilíbrio da saúde aos meus clientes de uma forma personalizada dentro do limite da história de cada um”

E enfatiza: “Trago em minha bagagem profissional as Terapias Complementares que acredito serem um mecanismo de ajuda que vem de nossos antepassados.”

Envolvida na área de há mais de três décadas ela teve sua formação pela Faculdade Tuiuti em 1986, onde no mesmo ano ministrou seu primeiro curso de Estética Corporal na Clínica Socipar.

Logo depois, Angela Brandini, fez especialização em Psicomotricidade na Clínica Contexto com a melhor equipe de psicólogos de Curitiba. “Em seguida, participei do meu primeiro curso de Massagem Shiatsu e me apaixonei”, lembra ela. Também em 2006 montou o grupo GEMALz – Grupo de Estudo da Doença de Alzheimer em função de uma pesquisa que desenvolveu nesta área. O resultado foi apresentado em duas palestras no Congresso Nacional de Gerontologia, em Belo Horizonte.

Atualmente Angela Brandini ministra cursos avulsos com Massagem Terapêutica e outras técnicas como Pedras quentes,Bambu, Terapias de Spa, Liberação Miofacial, Quick massagem além de treinamentos personalizados. Mais informações pelo @angelabrandinifisio ou (41) 99973-1271.

De acordo com a especialista, “cuidar e prevenir são meus principais aliados. Então, no meu consultório entram diversas pessoas de várias idades que vão buscar recursos fisioterápicos. O que me deixa mais feliz em todos estes anos, é que depois da alta da reabilitação, meus clientes continuam procurando meus atendimentos como forma de profilaxia e relaxamento, pois descobrem que saúde é filosofia de vida”.

E enfatiza Angela Brandini: “ Quando o corpo encontra o ponto de equilíbrio, ele sabe o que é necessário para continuar. E eu somente ensino a forma e técnicas para que isto aconteça da melhor forma.”

Albanir Fracaro e conselheiras tomam posse no CME

No próximo dia 4 de fevereiro (terça-feira) a empresária Albanir Fracaro, assume a Coordenadoria do Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial do Paraná. O evento, previsto para às 19 horas, e que também vai empossar as vices e as conselheiras do CME será realizado na sede da entidade (Rua XV de Novembro, 621, 8º andar). Albanir assume o cargo então ocupado por Maria Cristina Coutinho Medeiros. Mais informações pelo fone 3320-2510 ou e-mail roseli.duarte@acp.org.br.

O Conselho da Mulher, que iniciou suas atividades em 27 de julho de l983, e que teve sua primeira ata redigida em 8 de agosto do mesmo ano, “é um órgão de expressão da executiva empreendedora e seus principais objetivos são congregar mulheres empreendedoras desenvolvendo o espírito associativo de iniciativa, constituir-se em foro de análises, intensificando a integração da mulher nas diferentes atividades da ACP e convocar mulheres empresárias para que se integrem as Associações Comerciais”, disse a nova coordenadora Albanir Fracaro. Já a posse do novo presidente da ACP, empresário Camilo Turmina e toda diretoria e conselheiros, acontece no dia 5 de março, no Clube Curitibano.

As vice coordenadoras e conselheiras que serão empossadas junto com a Coordenadora Albanir Fracaro, são as seguintes: 1ª. Vice Coordenadora, Terezinha Wollmann ; 2ª. Vice Coordenadora, Camila Salatti e 3a .Vice Coordenadora Marlene Wiedermann .

Já as conselheiras são as seguintes: Alia Hadad, Emília Simões Kovalski, Magali Pedroso,Ana Maria S.T. Gressinger, Angelica Rocha,Dora F. Guelmann,Marcia Cometto,Maria Ines Herrera, Santa de Jesus Almeida,Sheila Chamecki Rigler, Deise Luci Cataldi, Debora Lemos, Jacqueline Carcerere, Margaret Guimarães, Mari Abranches, Tania Bonato e Cristiane Lissoni. As Conselheiras natas são Maria Cristina Fernandes Medeiros Coutinho, Edda Deiss de Mello e Silva, Jandira Scussel e Kazuco Akamine.

Isoflex lança flip chart sustentável

Agora ficou muito mais fácil realizar apresentações e reuniões de maneira dinâmica e objetiva, sem depender de blocos de papéis e salas super equipadas. Trata-se do Flip Chart Portátil produzido pela empresa paranaense Isoflex que é um quadro branco flexível e compacto, no qual utiliza-se marcadores para escrita. Muito leve e fácil de ser transportado, ele pode ser levado a qualquer lugar, pois possui uma bolsa acoplada ao produto.

“É um produto único no mercado, exclusivo. Une praticidade com a qualidade dos produtos da marca, trazendo uma solução efetiva para a realidade do dia a dia de muitos profissionais” diz Carolina Wolfart Hartmann, diretora comercial da Isoflex.

Para sua utilização, basta desenrolá-lo de dentro da bolsa e fixar o chart em alguma superfície lisa, pois ele é dotado de ventosas de silicones e fitas aderentes que permitem pendurar o quadro sem a necessidade de cola. É possível utilizá-lo tanto em posição de retrato como em posição de paisagem. O equipamento pode ser encontrado a venda pela loja virtual da marca Isoflex, no endereço eletrônico www.lojaisoflex.com.br.