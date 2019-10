Osvaldo Nascimento Juniors.:

Já estamos vivendo os primeiros momentos de mais uma primavera em nossas vidas. Após mais um inverno frio na nossa musa gelada, Curitiba, a capital mais fria do país e no Estado, que foi acompanhado de vinhos tintos mais encorpados para nos aquecer e ajudar a digerir os pratos mais consistentes da cozinha invernal. Para nós discípulos de Dionísio e Baco, hora de começarmos a mudar para os vinhos menos encorpados que são servidos refrescados para acompanhar os dias de calor que virão, sugerindo pratos ligeiros, certo? Qual seria o motivo então, do Beaujolais Noveau da uva Gamay, objeto de matéria aqui em nossa Coluna VINUM VITA EST, e abordado em nosso livro VINUM VITA EST – A HISTÓRIA VISTA PELO VINHO, o mais leve dos vinhos tintos, lançado sempre em novembro na Borgonha, uma sub-região da França, mais ao sul, após Lyon,sempre às terceiras quintas-feiras do mes de novembro à entrada do rigoroso inverno europeu numa festa vínica que é mais festa do que qualidade de vinho (vide nossa matéria em nosso livro), mostrando que é um vinho que pode ser tomado em qualquer época do ano, principalmente para acompanhar pratos leves, até pescados. O motivo para essa confusão toda é simples e quase óbvio. A lógica do início desta matéria faz sentido, o vinho é um produto natural, resultado da fermentação da uva. Não é a fabricação, não se produz na quantidade que se quer nem quando se quer, nesse caso, a natureza se impõe sobre o homem, suas leis precedem as preferências do mercado. A estação do ano certamente influi na escolha da garrafa a ser aberta, mas antes disso, ela atua na dinâmica de produção de bebida. Tintos leves em geral agradam a muitos paladares, como é o caso das uvas Carmenére, leves, com menos taninos, onde o Chile é o grande produtor, bem como a Merlot, produzidas por quase todos os países do mundo vínico inclusive no Brasil, a Pinot Noir, originária da Borgonha bem como a Gamay, dos famosos vinhos Beaujolais Noveau.

Degustemos nosso vinho da primavera com alegria, tinto, branco ou rosé os astros da nova estação, além dos espumantes, a vocação brasileira em vinho, se adaptaram como uma luva ao clima tropical, podendo ser abertos a beira mar ou piscina o ano todo nesse país maravilhoso que produz vinhos premiados até do paralelo 8, Bahia e Pernambuco com duas safras/ano.Celebremos a vida com um brinde à arte de viver, com uma descoberta a cada garrafa. EVOE . BRADO DE SAUDAÇÃO A BACO POR SEUS SÚDITOS. AGUARDEM A FESTA DO LANÇAMENTO MUNDIAL DO BEAUJOLAIS NOVEAU em CURITIBA, EM PROJETO, 21/11/19.

Osvaldo Nascimento Juniors.: Enófilo,Sommelier, Colunista e Palestrante de Vinhos.