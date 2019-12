Com ambiente inspirado em heróis e heroínas das histórias em quadrinhos, foi inaugurada nesta quarta-feira 4/12 em Curitiba a Liga dos Heróis Pizzaria (r. Padre Germano Mayer, 2195, Hugo Lange). Os garçons servem as mesas fantasiados de personagens como Homem Aranha, Mulher Maravilha, Capitão América e os exclusivos da casa Velox e Merri Starr, criados pelo cartunista Rodrigo Arraya. Um boneco gigante do super-vilão Dr. Caos pende do teto.

A casa funciona em regime de rodízio – R$ 39,90 por pessoa, de segunda a sexta; R$ 49,90 fins de semana e feriados; crianças de 5 a 10 anos pagam meia. O espaço kids tem taxa única de R$ 8 com tempo livre em quaisquer dias. O cardápio reúne mais de 40 opções salgadas e doces assinadas pelo especialista em pizzas Isaias Soares. Entre eles, Velox (abobrinha com queijo), Merri Starr (coração de alcachofra, palmito e azeitonas) e a Dr. Caos, que os clientes só saberão do que é feita quando ela for servida, conferindo um ar de mistério ao pedido.

Ao todo são 600 metros quadrados divididos em quatro pisos – dois salões, terraço e garagem, que comportam um total de 144 pessoas. O espaço inclui duas áreas kids, uma com vídeo game, iPads, kid play, cama elástica, campinho de futebol e basquete e outro com desenho para pintar, piscina de bolinhas, mini-cozinha, mini-mercado, cabaninha e mega blocos. Ambos com monitoria em todos os dias de funcionamento.

O empreendimento, que abre de terça a domingo, das 18h30 às 23h30, é de Fernanda Polichuk Vendramin, que diz: “Pensei em montar algo que fugisse do comum, que oferecesse um momento diferente para os clientes”.