Nos dias 21 e 22 de agosto, Curitiba será palco do MyInova Summit 2019, um dos principais encontros do setor de TI no Brasil que reúne executivos usuários de tecnologia e profissionais atuantes no mercado vindos de várias partes do país e até do mundo.

Realizado pela Assespro-PR, juntamente com a Federação Assespro e em parceria com o Sebrae-PR, o MyInova Summit terá de forma inédita como tema central “A Mulher na Tecnologia”. O evento contará com palestrantes estrangeiros, como: Robert Janssen (Califórnia, EUA), CEO da OBr.Global e vice-presidente de Relações Internacionais da Assespro Nacional; Elizabeth Binning (Texas, EUA), Diretora de Transformação Digital da GrowthWheel; e Michael Hamman, co-fundador da Agile Leadership Institute, coach e professor, que contribuirá com a outra temática do evento: Business Agility.

Também fará parte do corpo palestrante, já com presença confirmada Regina Arns, co-fundadora do Espaço Mulheres Executivas – MEX Brasil e diretora executiva da Lapidus. No início de sua carreira, aos 21 anos de idade, Regina trabalhou no antigo Bamerindus em projetos para importação de equipamentos e implantação de CCQ (Círculo de Controle de Qualidade). Com apenas 25 anos, foi convidada a integrar a equipe de professores de Economia da FAE, onde permaneceu por 15 anos, atuando também como coordenadora da área de Microeconomia.

Entre outras coisas, participou do Conselho da Gazeta Mercantil para o prêmio “As Mulheres Mais Influentes do Brasil” e fez parte da elaboração e coordenação geral do livro Mulheres: Elas Fazem História – Experiências Profissionais, Práticas Empresariais e Reflexões sobre a Liderança Feminina, que vendeu 10 mil unidades na sua 1ª. Edição.

Presidente da Microsoft em Curitiba

Nesta quarta-feira (14) o LIDE Mulher Paraná, presidido por Sandra Comodaro, em parceria com A.Yoshi promoverão o Mentoring com Tânia Cosentino – Presidente da Microsoft Brasil. Cosentino ganhou reconhecimento nacional e internacional graças ao seu trabalho em sustentabilidade, especialmente em questões relacionadas à eficiência energética, transformação digital, direitos humanos, empoderamento feminino e diversidade e inclusão. A palestra será na Livraria da Vila, no Pátio Batel, (Av. do Batel, 1868. )

Sustentabilidade para sair da crise

No próximo dia 20 ( terça-feira) acontece na Livraria da Vila (L3 do shopping Pátio Batel), palestra com o tema “Negócios do amanhã: sustentabilidade como saída para um mercado em crise”. A jornalista Carmela Scarpi e a especialista em branding Ly Takai vão analisar em 2 horas de encontro, um report feito durante a NeoNyt em Berlim, que é maior feira de moda e sustentabilidade da Europa, “para entender como o mundo apresenta soluções para o mercado e como pode ser usadas e inclusive alargando nossa audiência.”

O talk “Negócios do Amanhã” é o terceiro desdobramento do movimento Moda em (R)evolução, que discute e repensa formatos defasados da indústria da moda visando um mercado coeso e condizente com o futuro da moda. Será no período das 19h às 21h. E para se inscrever é só acessar esse link aqui: http://bit.ly/negóciosdoamanhã

“Garagem do Vizinho” é sucesso

Foi um sucesso a Garagem do Vizinho, feira de presentes realizada no início do mês de agosto em local especialmente montado para sua realização. O evento reuniu 12 expositores apresentando cerca de seis mil itens de diferentes utilidades. Artigos de decoração, maquiagens, calçados, moda fitness e casual, nacionais e importados, puderam ser adquiridos por valores até 40% abaixo do preço de mercado. A iniciativa da Garagem do Vizinho, que teve início dentro do Alphaville no ano passado, é da empresária e designer Eleni Ebrahim e da promotora de eventos Fernanda Merlin. Essa 7ª edição do evento foi realizada em um espaço novo, fora do condomínio, atraindo a atenção de pessoas que transitavam nas proximidades, além dos antigos clientes que levaram amigos e parentes para conhecer o novo local da feira. Já está programado para os dias 30 e 31 de agosto mais um evento da Garagem do Vizinho com o tema “Desapego”.

Bons negócios com feira de festas infantis

O mercado de festas infantis não para de crescer no Brasil. A Associação Brasileira de Empresas e Eventos (ABEOC) aponta crescimento, em média, de 14% ao ano. O setor movimentou R$ 17 bilhões em cerimônias e festas no

“É um mercado que se renova sempre, com novidades e muita criatividade. Além de reunir diversos tipos de serviços, como alimentação, diversão, criação, foto, cerimonial, oferecidos por marcas e empresas que estão buscando seu espaço no mercado”, lembra Paula Walter, organizadora da Faça Festa, que terá a sua quarta edição em Curitiba de 14 a 15 de setembro de 2019.