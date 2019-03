A MATERIALIDADE EM FOCO NA DESIGN WEEK DA INTERPRINT

Com sede no Brasil localizada no Paraná, na região de Curitiba, atendendo toda a América Latina, a Interprint do Brasil trouxe ao país uma abordagem inovadora em relação ao design, à inovação e à sociedade. O evento da multinacional alemã líder mundial em design chegou a São Paulo, na semana da Expo Revestir, com uma nova perspectiva: ser um ponto de encontro de agentes internacionais e multinacionais do design, como influenciadores, trendsetters e todo o time global de parceiros, clientes e fornecedores

Nos dias 13 e 14 de março, a Interprint lançou os holofotes sobre os principais insights globais para o morar, promovendo movimentadas talks e workshops com artistas e influenciadores, trazendo ao Brasil o celebrado trend expert escandinavo Stefan Nilsson, conhecido como TrendStefan, além de influenciadores da cultura brasileira Katia Lopes e Lucas Kenji, da premiada artista plástica Suzanne Reboh e do italiano Maurizio Burrato, do Design Team mundial da Interprint.

“HIGH TECH, HIGH TOUCH”

O evento foi realizado em um lugar mais que especial, a Casa da Fazenda Morumbi, rodeado de verde e tranquilidade em meio ao dinâmico ritmo urbano da capital paulista – em um contraponto perfeito entre os universos high tech e high touch.

“Na Design Week da Interprint vimos não só design, logicamente, mas também o modo como novos agentes atuam como influenciadores na escolha do design: o papel tão importante das redes sociais na história do design”, comenta Lourdes Manzanares, diretora-geral, comercial e de marketing da Interprint do Brasil. “Trouxemos uma proposta nova de abordar a tendência, nos encontrando com desenhos que apresentamos em novembro em nosso primeiro festival internacional, na Alemanha, e que já foram incluídos nas coleções do mercado brasileiro”, salienta. “Fico muito contente que nosso primeiro festival de design já tenha dado frutos, que encontramos expostos também durante a Expo Revestir, nas novas coleções de nossos clientes. O Brasil continua com esta liderança e com esta rapidez na criatividade e no design.”

“Com este evento onde apresentamos designs e outras experiências que influem no mundo da criação, nos transportamos a um morar com emoção, conforto, segurança e bem-estar, aspectos muito importantes diante de um mundo tão complexo como o que vivemos hoje”, aponta. “Durante a Design Week continuamos com esta proposta, continuamos inovando com design, alimentando a sensação de cocooning, em sintonia com os novos estilos de vida, que estão já se instalando no universo do design”, acrescenta. “Na Design Week pudemos tocar a materialidade.”

Franciele Bayer, responsável pelo Marketing & Design da Interprint do Brasil, conta que foram muitas proposições. “Nossa proposta foi de trazer uma visão superavançada do morar, com base em nossos centros de pesquisa em tecnologia, design e comportamento da sociedade e naquilo que nossos clientes apontam, entre eles as principais marcas mundiais de design de mobiliário, aos nossos convidados da mídia, influenciadores e clientes da indústria de móveis e painéis, arquitetos e designers.”

Exposição “5 elementos”, de Juliane Fuganti, tem prestigiado lançamento de catálogo

O Museu Oscar Niemeyer recebeu o lançamento do catálogo da sensorial exposição “5 elementos” de Juliane Fuganti, uma das principais referências da gravura na arte brasileira. A exposição esteve em cartaz em novembro do ano passado no MON.

Atualmente, Juliane Fuganti tem a exposição “Jardins, espaço da memória” em exibição no showroom da A. Yoshii Engenharia, até 31 de maio. As obras da consagrada artista podem ser encontradas em Curitiba na Galeria de Arte Zilda Fraletti.

Serviço:

EXPOSIÇÃO “JARDINS, ESPAÇO DA MEMÓRIA”

JULIANE FUGANTI

Quando: até 31 de maio

Local: Showroom A. Yoshii Engenharia

Rua Bispo Dom José, 2058, Batel

Informações: (41) 3337-2500

Talk-show: os diferentes olhares da mulher

Gratuito, o evento, em 25 de março no auditório da UNISOCIESC, tem realização da ADVB-PR e BPW Curitiba, em parceria com a instituição de ensino. No bate-papo, intermediado pela apresentadora Juliana Karam, a médica ginecologista Camila Prestes, a fotógrafa Marianne Mousfi, a especialista em negociação, Sílvia Candeloro, a farmacêutica Nicolle Rauen e a especialista em Branding e Comunicação, Valquíria Porto. Informações: secretaria@advbpr.com.br e pelo whatsapp (41) 99128-9113.

Decornautas na Artefacto Curitiba

A Artefacto Curitiba recebeu os diretores criativos da marca, Allex Colontonio e André Rodrigues – os Decornautas – para um bate-papo sobre as tendências em design e arquitetura para 2019. No encontro, os profissionais destacaram o Salão do Móvel de Milão e as novas criações Artefacto. A dupla aproveitou ainda o encontro para lançar a revista “Pop-se”, publicação dedicada ao conteúdo de design e que traz Vera Fisher nua na capa, e também o “Art Book Decornautas”, que apresenta dois volumes com projetos de arquitetura e decoração de profissionais brasileiros.

O aconchego de um bom vinho no Outono

Começa o Outono, a estação que mistura temperaturas mais elevadas durante o dia com aquele friozinho gostoso à noite. Trazemos uma seleção, com a curadoria da Porto a Porto e Casa Flora, de sete vinhos para as temperaturas deliciosas desta estação. Em Curitiba, os vinhos podem ser encontrados no Casa Fiesta, Condor e Celeiro Municipal.

Don Román tinto

Da prestigiada região da Rioja, na Espanha, este tinto assinado pela Marqués de Tomares, apresenta aroma frutado, com delicadas notas de baunilha. Possui ótima estrutura em boca, o que o torna uma boa companhia para paella à base de carnes, salsichas e embutidos.

Le Clos de Reynon

Este francês de Bordeaux é um tinto muito equilibrado, de taninos macios e ótima persistência em boca. Também dispensa acompanhamento, se for o gosto, e vai bem com carnes vermelhas menos gordurosas. Destaque para seus aromas frutado e floral com notas de menta e pimenta preta.