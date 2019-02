A influência dos fatores subliminares no ambiente de trabalho

Um ambiente agradável é o mínimo que se espera de um meio tão significativo na vida das pessoas. Isso porque o ambiente de trabalho é o espaço onde as pessoas permanecem o maior tempo ativo de suas vidas.

A motivação, o comprometimento e a produtividade estão ligados à satisfação de estar, trabalhar, interagir e ser considerado com a devida importância e reconhecimento na sua atividade laboral.

As corporações dependem de resultados satisfatórios para cumprir com seu papel e seus compromissos, o que, por sua vez, é consequência da atuação da equipe.

Tudo é um sistema, no qual cada movimento forma uma correlação entre pessoas, máquinas, materiais, corporação e demais interessados no negócio, gerando determinado resultado.

O ambiente de trabalho é o meio fundamental do ecossistema da empresa. É influenciado permanentemente por fatores invisíveis, subliminares e, dessa forma, de origem natural e artificial. Esta correlação entre o homem e o seu meio é normalmente ignorada, por se tratar de algo sutil, não palpável. Todavia, as informações subliminares captadas do ambiente, pelos sentidos humanos, influenciam nas decisões e escolhas. Tudo corresponde a informações para os sentidos humanos, desde a iluminação, as cores, o som, o aspecto visual, a temperatura, a energia do meio, a energia das pessoas, os campos eletromagnéticos, enfim, são muitos os fatores incidentes que influenciam nas emoções, nos comportamentos e nas escolhas.

Portanto, o “meio” estabelece uma ligação entre tudo o que nele está contido, sendo, então, influenciado por diversos fatores subliminares que determinam seu padrão vibracional, tornando-o agradável ou não e favorável ou não. Algumas técnicas, dentre elas, a Reprogramação Quântica do Ambiente Básico, possibilita a interferência neste meio, tornando-o propício de forma constante.

Isnar Amaral

Gestor Ambiental

Especialista em Qualidade do Ambiente

www.ambientebasico.com.br