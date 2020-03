A-Ha abre show em Curitiba

Nas asas da turnê mundial Hunting High And Low, em comemoração aos 35 anos do lançamento de um dos mais influentes álbuns da história da música pop, o trio norueguês A-HÁ confirma apresentações em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Curitiba, em 8 de setembro, é a primeira cidade das apresentações.

A turnê prossegue para São Paulo, 11 de setembro, no Espaço das Américas; no Rio de Janeiro, em 13 de setembro, na Jeunesse Arena; em Belo Horizonte, 16 de setembro, no Expominas, e na Arena Fonte Nova, em Salvador, 19 de setembro. Os ingressos ainda estão sem definição de preços.

Em Hunting High And Low estão sucessos atemporais como “Take On Me”, “The Sun Always Shines On TV”, “Train Of Thought”. O álbum é tocado integralmente nos shows da turnê, que tem recebido críticas entusiasmadas da imprensa e aclamação do público. A crítica tem aplaudido o show por onde já passou.

O trio também emplacou muitos outros hits globais como o tema de James Bond, “The Living Daylights”, “Cry Wolf”, “I’ve Been Losing You” e “Analogue”, em colaboração com Max Martin, em 2005. Seu lançamento mais recente foi uma coleção da MTV Unplugged em 2017, com colaborações com Ian McCulloch do Echo & The Bunnymen e Alison Moyet.

A NME declarou recentemente que Hunting High And Low é um dos poucos álbuns que passaram maravilhosamente pelo teste do tempo e, ainda hoje, seus arranjos soam tão bem quanto há 35 anos atrás.

Como o baterista Pål Waaktaar-Savoy diz, “Não existe uma só música neste álbum que não queiramos tocar ao vivo ainda hoje.”

O trio norueguês

O A-HA, formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles, totalizando mais de 60 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, influenciou gerações de novos artistas e continua se apresentando regularmente com sua formação original em estádios e festivais.

Muitos artistas como Adam Clayton (do U2), Morrissey, Robbie Williams, Pet Shop Boys, Kanye West e Chris Martin (do Coldplay) estão entre os fãs confessos do trio norueguês. Chris Martin diz que o A-HA foi uma das suas primeiras inspirações e é uma de suas bandas favoritas de todos os tempos. Durante a turnê Viva La Vida, de 2008, o Coldplay fez um cover de “Hunting High And Low” e juntou-se a Magne no show de Oslo, com Chris apresentando-o ao público como “o melhor tecladista do mundo”.

“A primeira banda que eu amei na minha vida foi o A-HA. Este primeiro disco – eu apenas lembrei o quanto eu o amava. É uma composição incrível – algumas das músicas mais bonitas que eu já ouvi… Todo mundo pergunta o que nos inspirou e o que ouvimos quando estávamos crescendo. Quando não tínhamos hits próprios, tocávamos músicas do A-HA.” – Chris Martin, Coldplay

Crítica sobre a turnê

“Que alegria este regresso! Quando o A-HA começa a mostrar suas músicas, a atmosfera muda completamente. Harket entrega ‘The Sun Always Shines On TV’ e ‘Take On Me’ fazendo a alegria imensa do público. Ele não está apenas cantando as músicas lindamente, mas – sinceramente – como se lembrasse do que elas significam para ele e para todos aqui!” – The Guardian

“É um momento arrepiante quando ouvimos as notas assustadoramente altas de Morten… ‘Hunting High And Low’ eleva a atmosfera de forma surreal e, quando o público canta junto, é uma experiência quase espiritual.” – Manchester Evening News

“Gritos de alegria, de reconhecimento instantâneo, são ouvidos assim que começam a soar os teclados e as batidas insistentes viciantes da bateria de ‘Take On Me’. Com Harket atingindo as notas altas exatamente como em 1985, valeu a pena qualquer espera para ouvir isso ao vivo novamente” – Jerusalem Post