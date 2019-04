A moçada da oposição está de olho nas movimentações que indicam novos negócios na Copel. Já os empresários que atuam na área estão de olho gordo. A Copel apresentou resultados econômicos sólidos no ano passado e em 2019 vai fortalecer seus principais negócios com investimentos de peso. Em seu balanço financeiro divulgado ao mercado na noite desta quinta (28), a companhia apresentou lucro líquido de R$ 1,444 bilhão, 29% a mais que em 2017. A geração de caixa da companhia em 2018 foi de R$ 3 bilhões.

“Os bons números apresentados pela Copel e a disponibilidade para investimento neste ano, de R$ 1,993 bilhão, refletem um programa efetivo de redução de custos, melhoria de eficiência e rigorosa disciplina na alocação de capital”, disse o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero. Entre as principais ações para redução de custos está o Programa de Demissão Incentivada, encerrado no ano passado, ao qual aderiram 920 pessoas entre 2017 e 2018. Com isso, a companhia tem a perspectiva de redução anual de R$ 152,6 milhões em seu orçamento.

Sob sigilo

Quando se impede um jornalista de saber o que está a acontecendo, aí é que ele vai investigar até descobrir. Ontem, pela manhã, os deputados membros da Comissão de Segurança, que são ex-policiais, sob a presidência do deputado Coronel Lee, se reuniram no auditório legislativo para ouvir o secretário da segurança, general Carbonell (foto). Antes do início da exposição, o coronel Lee pediu aos jornalistas que se retirassem. Nada de imagem com o general. Pois, pois, o assunto era o Porto de Paranaguá, onde se supõe que corre uma investigação sobre assuntos cabeludos da gestão anterior. Logo, é de se supor que algo muito sigiloso foi revelado. O secretário general Carbonell deu o seu recado em menos de meia hora.

Informação oficial

Depois da saída do general Carbonell, a reunião prosseguiu, e a informação oficial sobre o evento é a de que órgãos de segurança vão trabalhar em conjunto para dar mais agilidade no atendimento aos caminhoneiros que chegam para descarregar no Porto. O grupo, convidado pela Administração dos Portos do Paraná, discute formas efetivas de combater assaltos, vazadas e crimes ambientais. Ora pois, a parte visível da notícia é mais antiga que a batalha do Cormorant. Jornalista sempre acha que há algo mais que a versão oficial de uma reunião feita a portas fechadas.

Primeiro aniversário

A sentença de Lula, que completa o primeiro ano domingo (7), e a recente prisão de Michel Temer, fizeram lembrar que a sucessora do primeiro e antecessora do segundo continua escapando de fininho. Dilma foi acusada de envolvimento em corrupção nos primórdios da Lava Jato, quando o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró revelou seu aval, como presidente do conselho de administração, para a compra hiper-faturada da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.

Ministros para TSE

Alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, em tese, podem levar à perda de seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro terá de escolher nos próximos meses dois novos ministros para a Corte. Os mandatos de Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira se encerram, respectivamente, em 27 de abril e 9 de maio. As informações são do Estadão.

Oito processos

As escolhas possuem importância porque tramitam no TSE oito processos que apuram supostas irregularidades na campanha do então candidato do PSL ao Palácio do Planalto – e ganharam relevo ainda maior após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro serão julgados pela Justiça Eleitoral quando estiverem relacionados com caixa 2 em campanhas eleitorais.

Hospitais filantrópicos

O deputado federal Ricardo Barros (PP) vai presidir a comissão especial que analisará a medida provisória 859/18. A MP trata de empréstimos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos. Antes dela, o FGTS só podia ser aplicado em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Barros afirma que a linha de crédito com recursos do Fundo é um importante auxílio para as santas casas e os hospitais filantrópicos continuar a atender pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Novo desafio

Ainda em ajuste na relação com o Congresso, o presidente Jair Bolsonaro tem um novo desafio real e imediato no Parlamento: a regulamentação do ensino domiciliar, promessa para os primeiros cem dias de governo. A ministra Damares Alves está fazendo o dever de casa e vai à Câmara amanhã para o o lançamento da Frente Parlamentar pela Implementação do Ensino Doméstico. Projeta o apoio de 300 deputados, o que seria um bom começo. Mas, como as outras pautas prioritárias do governo enfrentam dificuldades, a equipe dela está em alerta.

Ajuste fino

Qual caminho?. O texto já está na Casa Civil para um ajuste fino. O Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos avalia se envia uma medida provisória ou se abraça algum projeto já em tramitação. Alinhados. O autor do pedido de criação da frente, deputado Doutor Jaziel (PR-CE), já se reuniu com a ministra Damares Alves mais de uma vez.

Aumento

O céu… O anúncio do pedido de aumento de 141% para os salários de diretores da Eletrobrás criou um sentimento de urgência nos ministros do TCU sobre a necessidade de estabelecer um teto para remuneração das estatais brasileiras.

Será?

…é o limite? Se aprovado, o pagamento para a cúpula saltará de R$ 7,8 milhões para R$ 15,1 milhões anuais. O assunto está previsto na pauta de quarta-feira.

De olho.

O governo federal montou força-tarefa para acompanhar a situação do bairro de Pinheiro, em Maceió. O solo da região, onde moram 30 mil pessoas, está cedendo. A suspeita é de relação com a mineração de sal gema. Na Operação Luz na Infância, deflagrada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, chamou a atenção o perfil dos presos. Em SP, duas mulheres foram alvos. Também estão na lista dois professores.

Não desiste.

O deputado Pastor Marco Feliciano (Podemos-SP) quer ressuscitar no Congresso o projeto da criminalização da homofobia. O Supremo interrompeu o julgamento do tema, no mês passado, quando 4 dos 11 ministros já haviam votado pela criminalização. Os delegados da Polícia Federal Jorge Pontes e Márcio Anselmo lançam amanhã em Brasília o livro Crime.org (Objetiva). Na obra, ao contarem suas experiências à frente de grandes operações, detalham pressões políticas em grandes investigações.

Promete

A Lava Jato de SP promete. Embora não tenha entrado no mesmo ritmo que as de Curitiba, Rio e Brasília, as investigações na capital paulista, segundo delegados da PF, vão render muitas operações neste ano, em inquéritos que miram PSDB e o PT. A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) afirma que não pretende se candidatar a prefeita de São Paulo, como cogitou seu partido. “Reitero meu compromisso de exercer os quatro anos de mandato.”

Com a palavra.

]O secretário Alexandre Baldy (Transportes) diz que doou seus salário para entidades assistências e que as multas por atrasos em reuniões, aplicadas pelo governador João Doria, também têm destino semelhante. Os atrasos ocorreram, segundo ele, por estar cumprindo compromissos da função.

Caso Daniel

A Justiça volta a ouvir depoimentos de testemunhas no processo que investiga a morte do jogador Daniel Correa, morto em outubro de 2018, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Desde ontem, mais de 40 pessoas devem prestar depoimento sobre o caso. Para esta segunda fase do processo, foram reservados quatro dias para ouvir os depoimentos das testemunhas de defesa. Depois disso, começam os depoimentos dos sete réus.

Começo do fim

A sensação de impunidade pode mudar com sua intimação para depor na CPI do BNDES, pretendida pelo deputado Kim Kataguiri (DEM-SP). A CPI do BNDES vai esmiuçar os financiamentos do banco no exterior, inclusive no governo Dilma, favorecendo sobretudo a Odebrecht. Dilma também foi denunciada por suposto envolvimento no “quadrilhão do PT”, que é acusado de roubar R$1,5 bilhão dos cofres públicos.

Cúpula do PT

O juiz federal Vallisney Oliveira abriu ação penal em 2018 que promete emoções: a cúpula do PT é acusada de organização criminosa.

Novo sentido

A posse do embaixador Mário Vilalva fez a Apex Brasil retomar o caminho do incentivo à exportação sem viés ideológico, como quer Jair Bolsonaro. Mas não tem sido fácil. Nos governos do PT e Temer, a Apex virou antro de militantes e solução para acomodar pessoas, em cargos de direção, que não fazem pálida ideia de comércio exterior. Bem ao contrário do diplomata: ex-diretor do Departamento Comercial do Itamaraty, Vilalva é um dos maiores especialistas do País.

Experiência

O presidente da Apex foi embaixador em países de forte atuação em comércio exterior, como Chile, Portugal e Alemanha. A sede da Apex em Brasília foi usada para abrigar petistas ligados a José Dirceu e Franklin Martins, que muito mal fizeram à agência.

Depondo, senhoras

O deputado Kim Kataguiri (DEM) quer a CPI do BNDES convocando conhecidas figuras das páginas político-policiais, como Dilma e sua amiga Graça Foster, ex-presidente da estatal Petrobras.

Agora com relator

Ministro da Economia e “Líder do Governo”, Paulo Guedes já confirmou que vai à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta terça (2). Terá de reunir três predicados: paciência, paciência e paciência. É que a turma minoritária, mas do barulho, promete tocar o terror.

O espírito da coisa

Ex-presidente da Embratur demitida antes de gastar R$290 mil em um jantar, Teté Bezerra adora viajar, dizem amigos. Deve ter achado que a Embratur não é órgão de fomento de turismo e sim agência de viagens.

Ah, bom

Em documento ao Supremo Tribunal Federal, procuradores de Curitiba sustentam que a criação do fundo R$2,5 bilhões a ser gerido por uma fundação da qual fariam parte obedecem as leis… dos Estados Unidos.

Animais

Está na agenda do Senado, terça (2), a discussão sobre o Estatuto dos Animais, na Comissão de Assuntos Econômicos. Dias após a polêmica liberação, pelo STF, de sacrifício religioso de animais no Brasil.

Teoria da conspiração

Militares adeptos da “teoria da conspiração” acreditam que um grande grupo, inconformado com o corte de verbas da publicidade, aposta no desgaste e no impeachment de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão em dois anos, e na eleição de Rodrigo Maia para o cargo pela via indireta.

Passado glorioso

Pesquisa FGV indica que as décadas dos melhores resultados econômicos para o Brasil foram 1951-60 (crescimento de 7,4%) e 1971-80 (8,6%). Os anos 1980 foram a década perdida.

Perrengue da Previdência

Hoje completam-se 28 anos desde a criação da CPI da Corrupção da Previdência. Isso equivale a 7 mandatos presidenciais. Até hoje ninguém conseguiu mudar, de fato, o sistema previdenciário.

Brasil no Oriente Médio

Desembarcando em Israel para sua visita oficial, o presidente Jair Bolsonaro cria a oportunidade de iniciar uma correção de rumo, após o erro grosseiro do Brasil de hostilizar o único país democrático no Oriente Médio, região dominada por regimes autoritários, da ditadura da Síria à teocracia do Irã, além as monarquias absolutistas. Israel democrático representa um incômodo e a denúncia dessas tiranias.

Descaramento dos partidos

A Câmara dos Deputados aprovou em plenário o texto-base de um projeto de lei que anistia os partidos políticos de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral e punições impostas pela Receita Federal por infrações fiscais. Os débitos dos diretórios estaduais e municipais de quase todas as legendas com o Fisco chegam a R$ 70 milhões. Anistiar essas sanções aos partidos políticos é nada menos do que aplicar um duplo golpe nos cidadãos.

Corrupção em debate

Os desafios do combate à corrupção estão no centro de um debate sobre as duas maiores operações da história – a Mãos Limpas, da Itália, e a Lava Jato, do Brasil, na sede no jornal O Estado de S. Paulo. O evento é uma parceria com o Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP) e conta com palestras do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso; do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Teoria da Corrupção

Também falará sobre o tema a economista e estudiosa da teoria da corrupção Maria Cristina Pinotti, que lança o livro Corrupção: Lava Jato e Mãos Limpas (Portfólio-Penguim e CDPP, 2019).

Isenção no Enem

Começou on tem o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes que atendem aos critérios podem solicitar o não pagamento na Página do Participante, na internet, até o dia 10 de abril. A taxa do exame este ano é R$ 85. Os estudantes isentos no ano passado que faltaram ao exame devem, no mesmo período, apresentar justificativa da ausência e solicitar novamente a isenção, caso desejem fazer as provas este ano.

A hora de Mourão

Esta semana, o vice-presidente Hamilton Mourão cumpre movimentada agenda nos Estados Unidos: reúne-se com o vice-presidente Mike Pence, tem encontro com pensadores de esquerda, discursa no Conselho das Américas em Washington e no Brazil Institute, do Wilson Center, que recebe personalidades de diferentes campos políticos. Além disso, participará da Brazil Conference, organizada pelos estudantes da Harvard e o MIT. E ainda se encontrará com Mangabeira Unger, que participou do governo Lula e sempre foi guru de Ciro Gomes.

Aliados incomodados

A presença do general Hamilton Mourão nos Estados Unidos incomoda aliados de Bolsonaro, especialmente o ex-astrólogo Olavo de Carvalho, que já vem atacando o vice-presidente no Twitter. Também o general Santos Cruz, ministro-chefe da Secretaria do Governo, estará nos Estados Unidos esta semana e já chamou Olavo de “desequilibrado”. E no evento de Harvard, Olavo foi desconvidado pelos organizadores, não houve sucesso na formação do painel do qual ele participaria. “Não tenho nada a discutir com Dilma, Jean Wyllys, Santos Cruz e Mourão”.

E o abuso de “otoridade”?

Calma, gente, não é preciso usar da ignorância para manter a ordem. A Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Lazer e Similares do Estado do Paraná (Feturismo) e o Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba (Sindiabrabar) repudiaram, nesta sexta-feira (29), os excessos praticados por policiais militares contra clientes, funcionários e proprietários de bares de Curitiba. Os estabelecimentos tem sido alvo de fiscalizações agressivas e as famosas “carteiradas” de autoridades que deveriam proteger a população.

Alvo da PM

As ações tem como alvo bares localizados nas regiões centrais e centro histórico de Curitiba. Na última semana, policiais se recusaram a pagar a taxa para ingresso em um estabelecimento, o que acabou gerando revolta dos proprietários. Nesta quinta-feira (28), policiais voltaram a agir com truculência ao abordar clientes que estavam no interior de estabelecimentos das ruas Trajano Reis e Paula Gomes. Um dos casos ganhou repercussão nas redes sociais.

Policiamento gorou

O programa que previa policiamento nas escolas, anunciado com música e foguetório, gorou. O governo do Paraná resolveu nesta sexta-feira (29) suspender temporariamente o edital aberto para selecionar policiais militares da reserva interessados em participar da primeira etapa do programa Escola Segura. A decisão ocorre um dia antes do prazo final de inscrições e tem ligação com a baixa adesão.

Poucos inscritos

A Polícia Militar não revela o número de inscritos, mas confirma que haverá revisão do valor oferecido pelo trabalho. Pelo edital 001/2019, os policiais militares da reserva aprovados receberiam R$ 113 por dia de trabalho. O governo estuda reivindicações da categoria para tornar a iniciativa mais atrativa. Além de uma garantia de remuneração líquida mínima, em torno de R$ 3 mil, os policiais pedem que sargentos da reserva possam participar do programa. As novas condições do edital, incluindo a nova remuneração, devem ser divulgadas ainda na próxima semana.

Silva e Luna faz balanço

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, conheceu com maior profundidade os principais projetos estratégicos da Diretoria Técnica da empresa – responsável pela atividade-fim da usina, a geração de energia – e fez uma breve análise do primeiro mês de trabalho na maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, nessa sexta-feira (29), em Foz do Iguaçu.

Prazo mais longo

A contratação de energia por um prazo mais longo, para trazer segurança orçamentária, e a racionalização dos recursos foram suas prioridades nesse início de jornada. “Diria que usei, nestes primeiros 30 dias, metade do tempo tratando desses temas”, ressalta. “Primeiro, no sentido de tentar uma contratação de energia por prazo mais longo, pelo menos até 2022 [atualmente esse acordo é anual], para termos segurança em nossos orçamentos”, destaca. “E segundo, verifiquei dentro das diretorias o que é possível fazer para racionalizar recursos, de modo a aperfeiçoar a inter-relação entre as áreas, com uma trabalhando em benefício da outra. Isso gera uma sinergia maior e economiza custos e recursos humanos, entre outros.”

Empresários no corpo a corpo

Preocupados com as dificuldades na articulação política do governo com o Congresso, empresários decidiram partir para o corpo a corpo com os parlamentares para garantir a aprovação da reforma da Previdência. Segundo informa reportagem do Estadão, “a estratégia para reforçar o discurso a favor da ‘Nova Previdência’ começa em campanhas nas redes sociais, passa pela pressão sobre deputados e senadores, pela abertura de um escritório de lobby em Brasília e até por um convite para ocupar uma sala dentro do Ministério da Economia”.

Caminhoneiros protestam

Um grupo de caminhoneiros fez carreata ontem (30) na região metropolitana de Curitiba. A ato foi promovido pelo Sindicato dos Caminhoneiros de São José dos Pinhais (PR), que pede a fiscalização da tabela do frete rodoviário e a diminuição do preço do litro do óleo diesel.

Gleisi esbraveja

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, voltou a criticar duramente a tentativa de Jair Bolsonaro de celebrar o 55º aniversário do golpe militar de 1964, que acontece amanhã. Para Gleisi, “não existe nada para comemorar nesta data”. “Dia 31 de março é um dia que envergonha o Brasil. É o dia do golpe militar, em 1964. Não temos nada a comemorar nesta data, muito pelo contrário, gostaríamos que nunca este fato tivesse acontecido. Viva a democracia!”, escreveu Gleisi hoje no Twitter.

Maia anula convocação

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anulou nesta sexta-feira (29) a convocação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na quinta (28), a Comissão de Legislação Participativa da Câmara aprovou um requerimento de convocação do ministro. Ou seja, ele seria obrigado a comparecer a uma sessão da comissão para apresentar explicações.

Frases

“Alguma coisa vai passar. O Brasil cresce por cansaço”,

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente