Ao completar seu primeiro ano de atividades em Curitiba – integra o centro gastronômico localizado na rua Marcelino Champagnat, 779, ao lado do Colégio Positivo, no bairro Mercês -, o Boi and Beer Açougue Moderno anuncia a realização, no domingo 1º de dezembro, da Boi and Beer Fest, que terá duração de oito horas – das 12h às 20h -, com open bar de carnes nobres e de bebidas e várias atrações musicais. O local será o Alegro Festas e Eventos, em Santa Felicidade (r. João Santo Miola, 550).

O Boi and Beer é um mix de açougue (vende apenas produtos já embalados), bistrô de carnes, cervejaria e loja de acessórios para churrasco. Seus proprietários, os empresários João Carlos Bertoldi Artigas, Alessandro Sprea da Silva e Helcio Tessaro, destacam que a festa do domingo 1º tem foco inteiramente na família. As três estações de carnes estarão sob a responsabilidade dos chefs Tenente, Vitor B. e J. Butcher, os dois primeiros participantes do programa MasterChef Brasil. O trio ainda vai ministrar durante o evento, três workshops sobre preparo de parrilla, costela fogo de chão e pit smoker.

A Boi and Beer Fest 2019 foi idealizada após uma sequência de cursos sobre cortes nobres, todos bastante concorridos. E, dia 1º, no sistema tudo incluído, terá, no cardápio, brisked, pulled pork e mac and cheese, comandados por Tenente; picanha, bife ancho, flat iron, risoto de beterraba epavlova de frutas tropicais, por Vitor B.; e costela fogo de chão, cordeiro patagônico porco espalmado, acompanhados de legumes no rescoldo, preparos de J. Butcher. Terá até “sobremesa na parrilla”

O open bar vai oferecer três tipos de chope Patagônia, cervejaria patrocinadora do evento – Weiss, Pielsen e Amber Larger -, água, refrigerante, espumante, vinhos branco e tinto.. A venda de ingressos é feita na loja do Boi and Beer, no portal Sympla e no Disk Ingressos, aos preços de R$ 350 (homens), R$ 300 (mulheres) e R$ 150 (idades entre 13 e 17 anos); crianças até 12 anos não pagam. Informações: 41. 98797 2960.

Sextas no Trinitas

O restaurante Trinitas, do hotel NH Curitiba The Five (r. Nunes Machado, 68, Centro) criou um menu exclusivo para a happy hour das sextas-feiras, das cinco da tarde às 10 da noite. Entre os itens, iguarias de finger food como dadinhos de tapioca, batata frita com cheddar e bacon, croquetes de bacalhau, quibes e coxinhas. E mais o hambúrguer NH, feito com carne de Angus e queijo gouda, bacon e cebolas tirolesas e molho barbecue da casa.

Para harmonizar, o Trinitas também criou uma carta de drinks, onde figura, por exemplo, o Gin The Five, para cuja montagem o cliente escolhe entre manjericão, hibisco, cravo, limão e hortelã como complemento. Clássicos como a caipirinha de limão e morango, sangria e Aperol também estão na seleção, junto com cervejas variadas.

Terças pela metade

Até o final de novembro, o + 55 Bar! (av. Vicente Machado, 866) oferece às terças-feiras o menu da casa, com exceção dos sushis, pela metade do preço. Entre os preparos do chef Matheus Henrique, estão Burrata +55 (de R$ 75 por R$ 37,50) servida com rúcula, tomates cereja, pão de levain, parma italiano e molho de mostarda agridoce com produção local e feita todos os dias na casa; Chapa de Ancho (R$ 79 por R$ 39,50), 400g de filé ancho grelhado, servido com legumes nobres, farofa crocante, pão de alho e molho demiglace; Risoto de Camarão com palmito (R$ 65 por R$ 32,50), com arroz arbóreo, camarões grelhados, tomate cereja, manjericão, palmito e finalizado com Grana Padano; e ainda sobremesas como o Cheesecake Blacksense(R$ 22 por R$ 11), com duas camadas de chocolates belga, base crocante e calda de chocolate meio amargo.

Churrasco na área rural

Localizado em meio à Mata Atlântica, com vista privilegiada para o morro do Anhangava, o restaurante rural Jackson Assados (r. do Contorno, 877, Jardim das Acácias, Quatro Barras) informa que está com tudo pronto para receber confraternizações empresariais de fim de ano. E que nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2020 atenderá normalmente entre 11h30 e 17h.

Os assados são feitos na grelha com lenha de eucalipto e bracatinga e uma das estrelas da casa é a Orelha de elefante, “uma alcatra tamanho GG”, além do tradicional churrasco de igreja, picanha, linguiça e costelinha suína. As carnes são acompanhadas de arroz, maionese, polenta frita crocante e cebola. Na sobremesa, pudim de leite condensado, preparo de dona Vanderli.

O salão do Jackson comporta até 120 pessoas, mas há o espaço externo com mesas coletivas para 25 pessoas. O lugar também possui estrutura para festas de casamentos, aniversários, noivados, batizados, bodas e demais comemorações.