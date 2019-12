Arrecadação de mais de R$ 110 mil obtida com as inscrições de 5 mil participantes será doada ao Hospital Pequeno Príncipe

A 99, aplicativo de transporte, promove a 99Run, evento inédito em Curitiba. Esta é a primeira corrida de rua beneficente promovida pela empresa, que terá percursos de 2,099, 5,099km e 21,099km e acontece no próximo sábado (07/12), a partir das 20h. Com largada na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, S/N (próximo ao Viaduto Capanema), o evento receberá cerca de cinco mil corredores.

De acordo com Ricardo Leite, gerente de operações da 99 em Curitiba, o objetivo da iniciativa é estimular os curitibanos a ocuparem as ruas das cidades. “A corrida de rua é um esporte muito praticado em Curitiba, por conta disso, queremos dar um propósito ainda mais especial à prática de exercícios: a doação para o Hospital Pequeno Príncipe. Tivemos tanta adesão que as inscrições esgotaram em um fim de semana”, afirma.

A arrecadação, que já ultrapassa R$ 110 mil, será revertida para as atividades de assistência em saúde e pesquisa do Pequeno Príncipe, que ajudará no tratamento dos pacientes atendidos pela instituição.

A inscrição, de apenas R$ 19,99, dá direito a um kit completo com camiseta, número de peito, alfinetes, chip e brindes. Os participantes devem retirar os itens na Loja Procorrer (Av. Vicente Machado, 318 – Centro). As entregas acontecem nesta quinta-feira (5/12) das 13h às 19h, na sexta-feira (6/12) das 9h às 19h e no sábado (7/12), das 9h Às 16h. Não haverá entrega de kits no local da prova e não é permitida alterações de dados e troca de tamanho de camisetas.

Para quem for à 99Run de aplicativo, a 99 vai dar 50% de desconto nas corridas de 99Pop com origem ou destino para o local da prova. “Queremos provar para os curitibanos que é possível fazer muito, se divertir e ainda assim economizar. Além de oferecer inscrições acessíveis para a corrida, também vamos cobrar a metade do preço no app para quem for ao evento”, reforça Leite.