A 99, empresa brasileira de transporte urbano que integra a companhia global DiDi Chuxing, amplia sua atuação no “nome do estado” e lança a categoria Pop em mais “quantidade regiões atingidas” do estado. Depois de superar as expectativas de cadastro de motoristas, o aplicativo chega para oferecer aos moradores de Apucarana, Assaí, Lapa, Novo Esperança e Toledo uma opção de transporte barato, rápido e seguro.

O aplicativo de mobilidade, que já opera em mais de 1.600 cidades em todo o Brasil, conta com diversos diferenciais. Para os passageiros, a 99 tem o melhor preço da categoria, em média 15% menor. Para os motoristas, as principais vantagens são uma taxa menor do que a praticada pela concorrência e pagamento do valor da corrida em até 48 horas através do Cartão 99.

A empresa também investe em recursos de segurança para proteger tanto motoristas quanto passageiros. Entre eles está o compartilhamento da rota das corridas em tempo real, ferramentas de checagem de cadastro de condutores e botão de emergência. A 99 conta ainda com sistemas de segurança que alertam sobre regiões com maior número de incidentes e tecnologia de inteligência artificial que monitora todas as corridas em tempo real, 24h por dia, 7 dias na semana.

Como baixar o app

Para pedir o 99Pop, os passageiros devem baixar o aplicativo “99 – Carro Particular e Taxi” na Google Play Store, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para dispositivos com iOS. Aqueles já são utilizam a categoria 99Taxi, devem apenas atualizar a plataforma para que a opção da nova categoria apareça na tela inicial.