96% dos CEOs do Paraná projetam crescimento para 2019

Os empresários paranaenses estão otimistas com a economia em 2019. Durante o evento “Rumo aos 100 dias: perspectivas políticas e econômicas do novo Governo para o empresariado”, promovido pelo Comitê de CEOs & Chairpersons, a Amcham Curitiba realizou uma sondagem com os associados. Na avaliação, 90% dos presentes afirmaram que os primeiros passos do Governo do País foram positivos.

Na hora de projetar o crescimento de seus empreendimentos neste ano, 43,3% dos entrevistados projetaram crescimento entre 5% e 10%. Já 46,6% estão mais otimistas e preveem crescimento superior a 10%.

E sobre contratações, o número é ainda mais expressivo. 76,6% dos líderes pretendem contratar novos funcionários ao longo de 2019.Quando o assunto é investimento, uma parcela de 63% dos 30 empresários e CEOs consultados na sondagem afirmaram ter planos de investir mais em suas empresas este ano, comparando com 2018.

Entre as prioridades para investimento estão: produtividade em processos, produção e equipe (63,3%), inovação e digitalização do portfólio de produtos e serviços (33,3%), treinamento e capacitação de equipes (16,6%), ampliação geográfica de mercado (16,6%), internacionalização do portfólio de produtos e serviços (13,3%), e aquisição ou investimentos em novos sócios (10%). Nesta avaliação, cada empresário podia escolher mais de uma alternativa.

A Câmara Americana de Comércio é uma das maiores associações de empresas do Brasil, com 14 filiais em todo o país e mais de 5 mil empresas associadas. O objetivo da Amcham é criar um ambiente favorável de negócios por meio de boas práticas de mercado, capacitação profissional e cidadania empresarial.

Rodolfo Fücher preside a ABES

O executivo Rodolfo Fücher foi escolhido para liderar a Associação Brasileira das Empresas de Software pelos próximos três anos . A eleição elegeu o engenheiro Paulo Milliet Roque, com experiência em negociação internacional, sócio fundador da Brasoft, ex-sócio da Brasoftware, atualmente Diretor da Autoridade Certificadora Digiforte, como o Vice-Presidente da entidade, e também definiu os novos membros da diretoria executiva para os próximos três anos: Vanda Scartezini, sócia-sênior da Polo Consultores Associados, Presidente da DNS Women Institute e Presidente do Conselho da Fundação Sitec; Fábio Rua, diretor de Assuntos Governamentais e Regulatórios da IBM América Latina; e Lauro de Lauro, Cloud Guru Sênior na Sky.One Cloud Solutions.

Atualmente, Fücher é sócio fundador da FEMP Administração e Participações, empresa de consultoria em transformação digital, gestão e políticas públicas para empreendedores e organizações filantrópicas.

Beauty talk sobre beleza

Os cuidados com a pele durante o inverno e as últimas tendências do mundo da beleza. Estes são os temas do bate-papo exclusivo promovido pela Clínica Karla Assed Curitiba e pela Mixed. Nesta quinta-feira, dia 04 de abril, a loja do Pátio Batel recebe a renomada médica dermatologista Karla Assed para um talk com convidadas especiais. Aliando profissionais altamente capacitados nas mais diversas especialidades e tecnologia de ponta, a primeira unidade da Clínica Karla Assed fora do Rio de Janeiro trabalha com o conceito de medicina preventiva a fim de promover a saúde, beleza e bem-estar de seus pacientes.

Brasileira no Vale do Silício

Dias 8 e 9 de abril estudantes e pesquisadores brasileiros irão se encontrar no evento “Brazil at Silicon Valley” no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com personalidades do cenário internacional nas áreas de inovação, tecnologia e empreendedorismo para discutir como impactar a competitividade do Brasil no cenário internacional. O evento é apoiado por brasileiros que atuam no cenário internacional, como Jorge Paulo Lemann, Hugo Barra, Carlos Brito, Fábio Mourão e Eduardo Mufarej.

A pesquisadora Anna Carolina Muller Queiroz que investiga o uso de tecnologias para a educação na Universidade de São Paulo (USP) e atualmente faz parte do Virtual Human Interaction Lab da Universidade de Stanford, foi selecionada para participar do evento e pretende discutir com os demais pesquisadores como a realidade virtual pode ajudar na educação brasileira.

De acordo com Anna Carolina, o uso da Realidade Virtual nas salas de aula pode trazer muitos benefícios. Esta tecnologia permite que os alunos se sintam imersos no ambiente virtual, podendo interagir diretamente com o ambiente por meio de controles e sensores. Ela relata que as pesquisas usando realidade virtual têm mostrado importantes ganhos para a aprendizagem, tanto nos aspectos cognitivos quando emocionais.

AirPromo assina produção Rumo Logística

A AirPromo é a responsável pelo segundo ano, consecutivo, pela concepção, criação, ambientação e produção da Convenção Anual da Rumo Logística. O tema escolhido para este ano e que inspirou todas as peças de comunicação criadas pela agência para o evento foi “Nos Trilhos do Futuro”. Os 600 colaboradores participantes, vindos de todo o Brasil, foram recebidos hoje, dia 29 de março, no Espaço Torres, em Curitiba, para um dia repleto de atividades voltadas a discussão dos próximos passos da companhia que venceu o leilão de concessão da Ferrovia Norte Sul. Um dia de celebração para a Rumo.

Entre as atividades planejadas pela AirPromo para o evento está um espaço de realidade virtual onde os colaboradores puderam ter a sensação de pilotar um trem.

Palestra “Como construir um time campeão” A Câmara de Comércio e Indústria Brasil Alemanha (AHK Paraná), promove, nesta quinta-feira ( 4) o café-palestra “Resultados Positivos – Como construir um time campeão”.Ministrado pelo trainer e instrutor de cursos da AHK, Heverson do Valle, o evento tem como objetivo trabalhar pontos crucias na convivência institucional diária. “É imprescindível afastar comportamentos negativos, como o pré-julgamento e o “boicote” ao outro, e pensar que no ambiente de trabalho os objetivos devem ser coletivos”, comenta Do Valle. “Rever e policiar atitudes que possam gerar desconfortos entre os colegas é uma boa forma de iniciar esse processo”, complementa. Para potencializar os resultados, o trainer utiliza técnicas de programação neurolinguística. Segundo o especialista em PNL, as ferramentas auxiliam na autoavaliação e, consequentemente, reforçam a autoconfiança do indivíduo.

Curitiba terá o Business CWB 4.0

Com objetivo de despertar um novo olhar para o mercado e apresentar novas técnicas bem-sucedidas no mercado corporativo, a Neoconnection realiza no dia 16 de maio, às 20h, no Teatro Positivo, o Business CWB 4.0, com os renomados palestrantes Clovis de Barros Filho e Guilherme Machado.

Com o tema “Inovação: Conceito, Atitude e Identidade”, o professor, consultor e escritor Clóvis de Barros Filho, irá refletir sobre a importância do processo de inovação para alcançar o progresso, pois ela é tão necessária em tempos de bonança quanto nas crises. Barros destaca que Inovação é criatividade e imaginação. E, que para inovar, é preciso se conhecer, conhecer o mundo, as virtudes e dificuldades das atividades e, sobretudo, é preciso confiança e coragem.

O palestrante Guilherme Machado, precursor da comunidade “Quebre as Regras”, participa do Business CWB 4.0 com o tema “Quebre as regras e torne-se um profissional de alto impacto”. No momento, ele é considerado a maior autoridade em fazer profissionais e empresas do mercado imobiliário a saírem do anonimato para se tornarem líderes em seus segmentos.

RH e o mundo digital

O diretor da Pós-Graduação da Universidade Positivo, David Forli Inocente, recebeu o embaixador do Great Place To Work no Brasil, Hilgo Gonçalves e o CEO do Great Place to Work Brasil, Ruy Shiozawa para a palestra “RH e o Mundo Digital: o novo papel do ser humano”. O evento reuniu cerca de 400 pessoas no prédio da Pós-Graduação da Universidade Positivo. No encontro, os especialistas comentaram sobre como a tecnologia é apenas uma ferramenta, já que são as pessoas que fazem a transformação.

Feira multicultural pioneira

Nos dias 6 e 7 de abril será realizada, na Sociedade Morgenau, no Cristo Rei, a 16.a Emporium Handmade, feira multicultural. A edição marca os 5 anos do evento, criado para reunir artistas, artesãos e designers interessados em mostrar e comercializar seus produtos.

A iniciativa pioneira surgiu em 2013 como iniciativa da turismóloga Meroly Felizardo e sua mãe Vera Alice Lúcio. Artesãs, elas sentiam a necessidade não apenas de espaço para apresentar o trabalho em tecido que faziam, mas também em união de um movimento que começava a ficar mais forte: o dos pequenos produtores com comprometimento social e sustentável. Das pouco mais de 20 marcas iniciais, a Emporium saltou para 140 expositores previstos para esta edição.

Centenas de marca e histórias inspiradoras passaram pelo evento nesta metade de década. “Foram cinco anos de muito trabalho, aprendizado e conquistas. Nesse período vivenciamos muita instabilidade econômica. Muitos de nós tivemos de nos reinventar e a Emporium foi um dos locais que acolheu essas iniciativas”, avalia Meroly, destacando a importância da feira no fomento da economia local.

Empregos com pequenos negócios

O saldo de empregos gerados pelos pequenos negócios em fevereiro representou 72,3% do total de vagas abertas no país, revela o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). É o maior saldo registrado para este mês nos últimos quatro anos. Segundo levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), baseado nos dados do Caged, foram preenchidos 125, 2 mil postos de trabalho, resultado quase três vezes e meia maior que o saldo apresentado pelas médias e grandes empresas (MGE), que somaram 36,5 mil.

“Esses empreendedores são o negócio do futuro. Os pequenos negócios geram emprego, dão resultado e transformam a realidade nas comunidades onde estão inseridos e no país como um todo, com renda e oportunidade”, afirma o presidente do Sebrae, João Henrique de Almeida Sousa. Segundo o Caged, no total foram gerados 173.139 empregos formais celetistas em fevereiro, computando-se também o saldo das empresas da Administração Pública.

As micro e pequenas empresas já acumulam no primeiro bimestre deste ano um saldo de 189,5 mil vagas, 14% acima do mesmo período do ano passado e quase 17 vezes mais que o saldo acumulado pelas médias e grandes corporações nos primeiros dois meses deste ano. Os pequenos negócios do setor de Serviços foram os que mais empregaram em fevereiro, com 75,8 mil postos de trabalho. Destacaram-se nessa área os empreendimentos do segmento de Ensino, contratando 27 mil novos profissionais, e as do ramo imobiliário, criando 18,5 mil novos empregos.