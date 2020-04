Você se f#$&*

Os bancos (mais uma vez) estão de sacanagem com o povo em meio à crise sem igual da saúde pública e com o mercado paralisado. A Febraban fez comunicado e propaganda envolvendo os cinco maiores, mas não há ação coordenada nem interface entre as instituições. A Federação empurrou para eles a responsabilidade. No entanto, nenhum banco oferece facilidades para adiamento de cobrança de empréstimos e outras dívidas, conforme apurado pela Coluna. Empresários que procuram seus gerentes encontram telefones desligados (além das agências fechadas). Auando há informação, é desencontrada e negativa. E as contas estão vencendo, com juros e mora cobrados.

Sofra, cidadão

Os grandes bancos, oficiais e privados, que sempre recorrem ao Tesouro e BC para se salvarem em crises, mostram agora com quem você pode contar: com nenhum deles.

Patrimônio & saúde

O Governo vai usar imóveis da União inutilizados e ou abandonados para estruturas de hospital de campanha. Decidiu que é melhor que o gramado de arenas multiuso.

Check-out

O 55 Rio Hotel, 3 estrelas da Lapa, fechou as portas na segunda-feira, por falta de clientes. O Centro do Rio está repleto de mendigos. E não é o único hotel.

Corona fest

Essa pandemia vai desistir do Brasil. Nada aqui dá certo, nem virose, e tudo se leva na brincadeira. Duas semanas atrás publicamos nas nossas redes sociais um vídeo surreal de passeata (isso mesmo) de moradores de São Vicente Ferrer (PE) contra o coronavírus. No domingo, a PM do município de Brumado (BA) interrompeu a corona fest, numa área de eventos, e mandou 30 jovens para dentro dos camburões.

Você.Gov

O Governo federal também está aceitando doações de equipamentos para combate ao coronavírus. A Central de Compras do Ministério da Economia abriu o Chamamento Público (2/2020) “para recebimento, em caráter de doação, de desktops, notebooks e tablets”. Até dia 8 de abril.

Tão perto, tão longe

O ex-prefeito de Maringá Silvio Barros II, 63, segue internado na UTI de um hospital da cidade, em observação; inspira cuidados e respira sem ajuda de aparelhos, se tratando contra coronavírus. Vem a ser o irmão do ex-ministro da Saúde Ricardo Barros.

Revolta de Quito

O Governo fretou um voo e vai buscar dezenas de brasileiros turistas retidos em Quito. Tudo passou pelo Itamaraty. Muitos já sem hotel e nas ruas passavam até fome.

Mas..

.. turistas brasileiros em outros países, que não usaram as redes sociais para chamar atenção, foram esquecidos.

Verticalização do prazo

O deputado federal Laércio Oliveira (Progressistas-SE) defende que o Governo empreste recursos para Estados e municípios com mais dificuldades em caixa. Assim, aumentariam prazos de impostos. E as empresas poderão manter os pagamentos em dia de forma a não desencadear um movimento de inadimplência generalizada.

Compensação

O parlamentar engrossa o coro dos que defendem que os Três Poderes reduzam (temporariamente) os salários dos servidores, inclusive dos congressistas. “O Legislativo, a começar por nós deputados, mas também o Executivo e o Judiciário de servidores com salários mais altos, excluindo-se profissionais da área de saúde.

Time Brasil

O Comitê Olímpico do Brasil negocia o aditamento dos contratos com fornecedores para os Jogos Tóquio 2020. A Air Canada, que fará o traslado aéreo da delegação brasileira para Tóquio, vai remarcar as datas de voos.

Fala, campeão

“Estamos mantendo tudo do mesmo jeito para o ano que vem. Vamos estudar cada contrato no jurídico. Terão aditivos, prorrogando até 2021. Pela previsão, não teremos mais gastos”, diz o diretor-geral do COB e campeão olímpico, Rogério Sampaio.

