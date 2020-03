Prefeitura de Curitiba higieniza terminais para combater coronavírus

Semana começa com terminais de ônibus de Curitiba higienizados para conter o avanço do coronavírus.

Passageiros de Curitiba iniciaram a semana circulando em terminais higienizados. A limpeza para conter o avanço do coronavírus foi iniciada na última sexta-feira (27/03) e se estendeu até o domingo (29/03), nos 22 terminais da cidade e mais a Rodoferroviária, totalizando 196 mil metros quadrados de área higienizada.

Os trabalhos de pulverização com peróxido de hidrogênio foram iniciados no terminal do Pinheirinho, o maior da cidade, por onde passam cerca de 130 mil pessoas em dias úteis normais. Os profissionais de limpeza usam pulverizadores costais com hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio para fazer a higienização de pontos de contato – grades, postes, externos, pisos – e ajudar a reduzir a velocidade de circulação de agentes infecciosos. O peróxido de hidrogênio, que está sendo doado pela Peróxidos do Brasil, é conhecido pelo poder desinfetante e de desinfecção.

“Os terminais são áreas de grande fluxo de passageiros todos os dias e estamos reforçando a higienização para evitar a propagação do coronavírus”, diz o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.

Programação

Além do terminal do Pinheirinho, na sexta-feira foram higienizados os terminais da CIC, Capão Raso, Portão, Sítio Cercado, Carmo e Hauer. No sábado (28/3) foi a vez dos terminais do Boqueirão, Santa Cândida, Boa Vista, Cabral, Barreirinha, Bairro Alto, Capão da Imbuia, Oficinas e Centenário. Por fim, no domingo (29/3), foram pulverizados os terminais de Santa Felicidade, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Fazendinha, Caiuá e Guadalupe. A Rodoferroviária foi o último ponto higienizado.

Com foco em conter a propagação da pandemia do novo coronavírus, o prefeito Rafael Greca lançou a ação de limpeza na quarta-feira (25/3), com reforço em várias áreas da cidade com grande circulação de pessoas. Já foram pulverizados acessos a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais públicos de Curitiba.

A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na semana que vem deve começar a limpeza de 2.640 pontos de ônibus e de estações-tubo.