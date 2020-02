Carro roubado que circulava clonado é recuperado na BR 101 em São José – SC

Policiais rodoviários federais recuperaram na noite de ontem (quinta), na BR 101 em São José, um Hyundai/I30 roubado no Rio Grande do Sul. Um homem foi preso.

O carro foi abordado em fiscalização de rotina no km 206 da rodovia. Durante a vistoria, os policiais perceberam que a placa não batia com outros números identificadores do veículo. Depois de uma análise mais detalhada, foi constatado que o I30 é de Cambo Bom/RS e tem registro de furto/roubo em Itajaí, mas estava circulando clonado, com placas de outro veículo de mesmas características, registrado em Blumenau.

O motorista de 36 anos, que estava com a CNH suspensa, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São José onde vai responder pelo crime de receptação.