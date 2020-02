PF combate tráfico internacional de armas em Roraima

A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (6/2) a Operação *Caribe Restrito, que tem o objetivo apurar suspeitas referentes ao tráfico internacional de armas que abasteceria o crime organizado no Amazonas e em Roraima.

Houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município da Pacaraima/RR, fronteira do Brasil com a Venezuela, expedido pela 1ª Vara Federal de Roraima.

No endereço das buscas, funcionaria um bar onde, segundo as investigações, teria um acesso lateral que seria utilizado como residência e base para negociações de armas de fogo com origem no país vizinho pelo filho do proprietário. O suspeito pertenceria a uma facção criminosa e seria o responsável por parte do fornecimento de armas ao braço da organização que atuaria no Amazonas e em Roraima.

*O nome da operação faz referência à provável origem dos armamentos e aos calibres utilizados comumente pelos criminosos.