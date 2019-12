A ativista climática Greta Thunberg se reuniu com jovens de países em desenvolvimento em paralelo da COP25, a conferências sobre clima da ONU.

Thunberg falou com repórteres na Espanha na segunda-feira. Ela exortou veículos de imprensa a voltarem suas atenção às pessoas em países em desenvolvimento que já sofrem com os efeitos do aquecimento global.

Ela disse que não falará hoje, e em vez disso, deixará outros falarem.

Um homem das Ilhas Marshall disse que muitas partes de seu país estão a apenas dois metros acima do nível do mar. Ele afirmou que moradores têm sido forçados a deixar suas casas, uma vez que o nível do mar vem aumentando. O homem pediu que as pessoas prestem atenção a o que está ocorrendo em seu país.

Uma mulher de Uganda disse que imagina quantas vidas precisarão ser perdidas antes que o mudo aja.

Ela chamou o aquecimento global de “outra forma de racismo ambiental e apartheid”. Ela disse que isso está afetando países em desenvolvimento que emitem uma quantidade relativamente pequena de gases causadores do efeito estufa.

Ainda não está claro se líderes mundiais vão responder aos pedidos dos jovens ativistas.

Uma reunião em nível ministerial será realizada na terça-feira. O ministro do Meio Ambiente do Japão, Shinjiro Koizumi, deve participar.

Com NHK