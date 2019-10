Um homem ficou ferido durante um incêndio em uma casa na Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife, na madrugada de domingo (27). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus e foi levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, no Centro da capital.

A casa onde ocorreu o incêndio fica na Rua Rio Morno. O registro da ocorrência no Corpo de Bombeiros foi feito às 4h43 e duas viaturas de combate ao fogo foram enviados ao local.

O incêndio ficou concentrado no quarto da residência. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já tinha sido retirada de dentro da casa pelos vizinhos, que também já tinham iniciado o combate ao fogo. Os bombeiros levaram o homem ferido para o HR. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente e orientado, segundo a corporação.

Como o nome da vítima não foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a reportagem não teve acesso ao estado de saúde.