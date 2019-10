Novidade no Alto da XV

Região de restaurantes e bares por excelência, o Alto da XV, em Curitiba, está com casa nova, o La Vaca Steakhouse. É dedicada à carne assada na parrilha, mas não é uma típica churrascaria. Também tem massas, bacalhau, risoto e frutos do mar no cardápio, com feijoada aos sábados, além de uma boutique de carne e produtos de cozinha.

Dotada de estilo arquitetônico moderno. a casa projetada pelo arquiteto Giuliano Marchiorato é composta ainda por deck de madeira, área para crianças e bar de cervejas artesanais (Maniacs) e drinques elaborados pelo bartender Fernando Lisboa, A capacidade para 82 pessoas,

No jardim da entrada, uma escultura em tamanho natural de uma vaca, depois um painel do artista visual Rômulo Lass que conta as origens do churrasco na América do Sul. Do salão principal, de qualquer ponto, se avista a fumegante parrilla. A adega Grand Cru responde pela seleção dos vinhos.

O empreendimento é de neófitos na área, os irmãos Oscar e Guilherme Gayer, engenheiros. Podem não entender do negócio, mas adoram um churrasco, como bons guarapuanos, e homenageiam a marinada da avó. Além do mais, contrataram um expert na cozinha, o curitibano André Pionteke, notabilizado no programa-MasterChef.

A carne macia é providenciada já no abate. Da parrilha ao estilo argentino, chegam à mesa capa de filé, linguiça encaracoladinha,costela suína, asinhas de frango, t-bone e até vegetais orgânicos temperados com flor de sal. Só da grelha são mais de 15 opções.

O quesito sobremesa é a cereja do bolo. A torta com ganache de chocolate defumada com a brasa da parrilla servida com geleia de frutas vermelhas é destacada pelo chef. Mas a rabanada com sorvete que me foi apresentada é digna de aplausos em cena aberta.

Conheça: Rua Schiller, 988, Alto da XV, estacionamento com serviço de valet. O valet no almoço de segunda a sexta-feira é cortesia da casa.

Almoço – segunda a sexta-feira das 11h45 às 15h. Sábado e domingo das 11h45 às 16h30. Jantar de terça a sexta das 18h30 às 23h. Boutique de carnes atende de segunda a sábado das 10 às 20h e aos domingos das 10 às 16h. Reserva e informações 41 99630-4787.

Site: http://lavacasteakhouse.com.br/