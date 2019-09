Foto: Rodrigo Felix Leal

O governador Carlos Massa Ratinho Junior indicou nesta segunda-feira (9) a advogada Priscilla Placha Sá para o cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). Ela vai ocupar o lugar que estava aberto desde o falecimento do desembargador Cláudio de Andrade.

O governador destacou que Priscilla Placha Sá é uma voz ativa na sociedade paranaense, tem notório saber jurídico e capacidade para desempenhar com altivez a missão como desembargadora.

A advogada integrava a lista tríplice da seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR) encaminhada para o Governo do Estado para a vaga do quinto constitucional.

“As mulheres têm conquistado espaços relevantes de decisão a partir de competências e experiências adquiridas ao longo dos anos. Priscilla é uma referência na OAB-PR, no mundo acadêmico e em todo o Estado”, afirmou o governador Ratinho Junior.

QUINTO CONSTITUCIONAL – O quinto constitucional, previsto no artigo 94 da Constituição, é um dispositivo jurídico que determina que um quinto das vagas dos Tribunais deve ser preenchido por advogados e membros do Ministério Público, e não por juízes de carreira. O intuito é de aperfeiçoar a Justiça a partir do olhar de novos atores.

CARREIRA – Priscilla Placha Sá é formada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba (1999). É Especialista em Direito Processual Penal pela PUCPR (2002), Mestra em Direito Econômico e Social pela PUCPR (2005) e Doutora em Direito do Estado pela UFPR (2013).

A advogada também atua como professora-adjunta da PUC-PR e da UFPR, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e já lecionou Direito Penal na Faculdade de Direito de Curitiba e na Universidade Positivo.

Priscilla presidiu as comissões de Direitos Humanos (2010), Advocacia Criminal (2013-2015) e Defesa das Prerrogativas Profissionais (2016-2018) da OAB-PR, além de ter integrado as comissões da Criança e do Adolescente (2016-2018) e Estudos de Violência de Gênero (2016-2018).

A advogada também é escritora e colaborou com diversas publicações.