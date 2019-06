A bolsa paulista mostrava fraqueza nos primeiros negócios desta segunda-feira, apesar do viés positivo em praças acionárias no exterior, com agentes financeiros repercutindo ruídos políticos e notícias de que o parecer do relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados será conhecido apenas na quinta-feira.

Às 10:08, o Ibovespa <.BVSP> caía 0,56 %, a 97.274,68 pontos.

Fonte: Reuters