O salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, recebe, dias 18 e 19 de maio (sábado e domingo), o Festival Vinopar – Vinhos do Paraná, promoção da associação dos vitivinicultores do estado, a Vinopar, presidida pelo empresário Giorgeo Zanlorenzi, da vinícola Famiglia Zanlorenzi, de Campo Largo.

Esta é a primeira vez que vitivinicultores paranaenses se reunem em torno de um festival para apresentar e promover seus vinhos, buscando estimular o consumo e valorizar o produto regional, bem como a prática do enoturismo.

Participarão do evento produtores da Região Metropolitana de Curitiba, do Sudoeste do Paraná e da região de Bituruna. Haverá exposição de vinhos finos, coloniais, espumantes e sucos de uva. Serão servidas doses de degustação aos visitantes que, mediante a aquisição de ingresso, ganharão uma taça. Será permitida e incentivada a venda de vinhos – em garrafa ou taça – aos consumidores, com arrecadação exclusiva de cada expositor.

Também estarão presentes expositores de pratos e alimentos típicos paranaenses para acompanhar os vinhos, propondo, dessa forma, uma enogastronomia regional. Serão realizados diversos wokshops educativos, sobre os mais variados temas ligados à vitivinicultura e à gastronomia paranaense.

Antes da abertura do festival, marcada para as 11 horas do sábado 18, os produtores de uvas e vinhos se reunirão com o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, para discutir novas políticas para o setor, incluindo o incentivo do governo do Paraná para a ampliação da área de cultivo de uvas no Estado.

O Festival Vinopar abre ao público às 11h, indo até às 21h no sábado e até às 19h no domingo. Degustação mais taça custam R$ 50 por pessoa; entrada geral, R$ 25; meia entrada R$ 12,50. Os ingressos estão à venda em vinopar.eventbrite.com.br, nas vinícolas Araucária, Família Fardo, Franco Italiano, Legado e Zanlorenzi, no restaurante Dom Carneiro e no espaço de cursos e pães artesanais Alta Gama.