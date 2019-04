0 vice-governador do Paraná, Darci Piana, recebeu nesta quarta-feira (17/04), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o presidente da Missão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Brian Corey Cuvelier e sua esposa, Wendi Sue Cuvelier. De acordo com a nota publicada na sua rede social e informações da assessoria da vice governadoria, o objetivo da visita foi agradecer a ajuda e o apoio importante recebido durante o tempo em que permaneceram aqui no Paraná e comunicar que estão de retorno para os EUA. Participaram do encontro e da mensagem de agradecimento vários líderes da igreja.

Na agenda de compromissos de hoje, o vice-governador esteve presente em reunião na AVM, com a participação de diretores da Associação e também representantes da Fetranspar e da Assofepar. O encontro foi promovido para apresentar as principais demandas da categoria, com destaque para o atraso no pagamento da data-base. Estudos indicam que as perdas salariais do funcionalismo, de 2015 a abril de 2019, são de 16,40%, sendo que a Inflação Acumulada Atual (IPCA) para data-base maio de 2019 está estimada em 4,37%.

Na oportunidade, Piana falou sobre o limite prudencial, o que pode prejudicar o repasse de verbas federais ao Estado, e a possibilidade de parcelamento da reposição salarial. “Nem sempre encontramos uma solução na primeira conversa, mas podem ter certeza que vou buscar ajustar essa demanda de uma forma que fique bom para os dois lados. Eu vou analisar os números e na próxima semana retomamos a conversa. Reuniões como essa para debater o assunto são o melhor caminho para encontrar uma solução”, afirmou ele. Ao final da reunião, o Coronel Raul Lopes agradeceu a presença do vice-governador e afirmou que o encontro foi muito produtivo. “Estou muito satisfeito por ver a conscientização e o sentimento profundo do senhor sobre a situação. A palavra de ordem que queremos é ‘negociação’, para solucionar o problema”, afirmou.

No Palácio Iguaçu, com a presença de comunidades indígenas, Piana participou ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior, da assinatura do projeto de lei que propõe a criação do Conselho Estadual de Povos Indígenas, responsável por assegurar a participação desta população nas políticas públicas.

Durante a agenda hoje, foi realizado reunião e conversa de trabalho entre o vice-governador e o presidente da ACINFAZ – Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande, Gastão Fabiano Gonchorovski. “Debatemos assuntos de interesse do sistema produtivo de Fazenda Rio Grande”, destacou Darci Piana. Participaram empresários do município integrantes da diretoria da entidade.

Com informações e fotos da assessoria da vice governadoria