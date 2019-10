O Dia Mundial da Visão é comemorado toda segunda quinta-feira do mês de outubro, este ano, portanto, celebrado no dia 10/10, e o Hospital de Olhos do Paraná aproveita esta data para alertar a população sobre a importância de uma boa visão como pilar fundamental da segurança no trânsito, especialmente nas estradas nesta véspera de feriado.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1,25 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito e mais 50 milhões ficam gravemente feridos em todo o mundo a cada ano. A segurança no trânsito, principalmente nas estradas, começa com uma boa visão, que é um dos sentidos mais importantes para a tomada de decisões quando se está dirigindo, já que envolvem não apenas os condutores, mas também ciclistas e pedestres. Segundo Dr. Andreo Parra, médico oftalmologista especialista em cirurgias refrativas no Hospital de Olhos do Paraná, a conscientização sobre esse tema continua limitada, já que é comum encontrar condutores dirigindo sem a correção adequada. “A falta de visão é um fator de risco importante tanto em áreas urbanas como em estradas e subestimada pelos motoristas, já que a visão não corrigida pode ter consequenciais fatais”, afirma Parra.

Dados do Vision Impact Institute, organização não governamental dedicada em promover pesquisas e reunir informações sobre as questões relacionadas à visão, mostram que 59% dos acidentes de trânsito no mundo estão relacionados à falta de correção visual. No mundo, 23% dos motoristas têm problemas de visão não corrigidos.

Alinhado com sua missão de melhorar a vida das pessoas através da visão, o especialista do Hospital de Olhos do Paraná convida a todos os condutores e futuros condutores que estão se preparando para tirar a CNH a adotar três hábitos importantes para ter uma boa visão “Visite regulamente um oftalmologista para check-up preventivo. Use óculos apropriados, tanto de sol, como de grau. Proteja seus olhos do brilho excessivo”, finaliza Dr. Andreo Parra.