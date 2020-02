55ª Festa da Uva e suas atrações

A 55ª Festa da Uva segue neste domingo com atrações para todo público. A diversão para a criançada está garantida no Parque que está próximo ao Museu, ao Memorial e a Casa Italo Polonesa.

A feira de artesanato e do Circuito Italiano está no Ginásio de Esportes que foi especialmente preparado para receber e divulgar o melhor de Colombo. A Praça de Alimentação conta desde o tradicional risoto com polenta até os mais variados lanches e porções.

Para completar a festa têm durante todo dia a apresentações musicais para agitar e dar o tom deste evento que é a maior festa da colônia italiana do Paraná.

Veja mais fotos: festadauva.colombo.pr.gov.br