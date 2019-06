O estoque de imóveis residenciais para locação no apresentou queda mais uma vez e 50% das opções disponíveis são de apartamentos de dois e três dormitórios, conforme dados do Instituto de Pesquisa do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), do Secovi-PR.

“A verticalização é uma tendência da sociedade e já tivemos diversos momentos econômicos e sociais que impulsionaram este movimento, principalmente, quando analisamos o crescimento dos bairros na capital”, explica o vice-presidente locação do Secovi-PR, Leonardo Baggio.

Queda na oferta

O número de imóveis residenciais ofertados em maio foi de 6.784 unidades, representando queda de 2,9% na comparação com mês passado e queda de 23,8% com maio do ano passado. Na comparação dos trimestres queda de 24% em relação a 2018 e de 35,7% com 2017.

Já o Índice de Locação sobre Oferta (LSO) em maio foi de 16,6%. O trimestre de 2019 teve aumento de 3,8pps comparado com o mesmo período de 2018 e de 6,1pps com 2017.