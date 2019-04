Ao escolher um destino, seja qual for, o transporte rodoviário sempre estará presente, através de rodovias ou traslados. Foi pensando nisso, que o 25º Salão Paranaense de Turismo, agendado para os dias 3 e 4 de maio, no Expo Unimed Curitiba, tem em sua programação o 2º Fórum Nacional de Turismo Rodoviário.

O evento acontece no dia 3, na Asa 2, com abertura prevista para 13h. A partir das 14h, serão debatidos os temas “Realidade do Turismo Rodoviário Nacional, “Perspectivas para mudança da regulamentação”, “Turismo Rodoviário em Foz do Iguaçu: Ameaças e Oportunidades”, “Case Internacional de Turismo Rodoviário – Argentina” e tem como último debate, “Perspectivas para o Turismo Rodoviário”.

O 2º Fórum Nacional de Turismo Rodoviário conta com patrocínio da CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; FBHA – Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e Fecomércio-PR – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná e teve apoio da ANTTUR – Associação Nacional dos Transportes de Turismo e Fretamento para elaboração da programação do evento. A participação é gratuita, mas é necessário fazer inscrição através do link https://forms.gle/UgreB9LwwTuJ2RdF7.

O 25º Salão Paranaense de Turismo comemora esse ano seu Jubileu de Prata, juntamente com o Jubileu de Ouro da ABAV-PR, idealizadora, promotora e organizadora do evento. Mais informações no www.salaoparanaense.com.br ou através do telefone do 41 3223 3411.

Serviço

25º Salão Paranaense de Turismo

PROGRAMAÇÃO 2º FÓRUM NACIONAL DE TURISMO RODOVIÁRIO

Dia 3 de maio/ Asa 2

13h00 – Abertura e boas-vindas

14h00 – Realidade do Turismo Rodoviário Nacional

14h40 – Perspectivas para mudança da regulamentação

15h10 – Turismo Rodoviário em Foz do Iguaçu: Ameaças e Oportunidades

16h00 – Café com networking

16h20 – Case Internacional de Turismo Rodoviário – Argentina

16h40 – Perspectivas para o Turismo Rodoviário

17h20 – Encerramento

No Expo Unimed Curitiba

Inscrições gratuitas:- https://forms.gle/UgreB9LwwTuJ2RdF7

Mais informações www.salaoparanaense.com.br ou pelo telefone 41 3223 3411